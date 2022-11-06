Герой спецоперации «Z» рядовой Казиханов подобрался к диверсантам на бросок гранаты

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А командирам повторял: «Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро».

ВОССТАНОВИЛ РАДИОСТАНЦИЮ В БОЮ

Прапорщик Вячеслав МОКРИНСКИЙ

Прапорщик Вячеслав МОКРИНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Экипаж радиостанции под командованием начальника радиостанции взвода связи прапорщика Вячеслава Мокринского в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в оборонительном бою в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В ходе попытки контрнаступления противника на одном из тактических направлений аппаратная и антенна радиостанции получили повреждения от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на продолжающиеся артиллерийские и минометные обстрелы, Вячеслав Мокринский, понимая, что потеря связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать действия подчиненных подразделений, вместе с экипажем приступил к восстановлению поврежденного изделия.

Благодаря мужественным и грамотным действиям прапорщика Мокринского, а также профессионализму его подчиненных поврежденная техника была быстро восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и отразить атаку противника».

ПОБЕДИЛ В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Сержант Эдуард ВИНОГРАДОВ

Сержант Эдуард ВИНОГРАДОВ Фото: Минобороны РФ

«Расчет артиллерийского орудия под командованием сержанта Эдуарда Виноградова действовал в составе артиллерийской батареи, выполнявшей боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, наступающей на позиции украинских националистов. В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Эдуарда Виноградова уничтожил 2 самоходных орудия, а также большое количество националистов. Благодаря профессиональным навыкам сержанта Виноградова, а также умелым и слаженным действиям его подчиненных, нанесенный ими урон обеспечил прорыв оборонительных позиций противника и продвижение батальонной тактической группы российских войск вглубь обороны боевиков. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили».

ЗАБРОСАЛ ДИВЕРСАНТОВ ГРАНАТАМИ

Рядовой Александр КАЗИХАНОВ

Рядовой Александр КАЗИХАНОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения специальных задач была получена информация о деятельности диверсионно-разведывательной группы противника, находящейся в непосредственной близости от района сосредоточения подразделений российских войск. Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Александр Казиханов, выдвинулась в заданный район и приступила к поиску диверсантов.

Продвигаясь по лесополосе, Александр обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и пулеметами, о чем немедленно доложил командиру. Группа, заняв огневые позиции, вступила в бой в врагом. В ходе боя Александр Казиханов, несмотря на риск быть обнаруженным, скрытно выдвинулся к позициям противника. Подобравшись как можно ближе, Александр забросал гранатами позицию пулеметного расчета боевиков. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены бежать с поля боя».