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Политика6 ноября 2022 20:59

Герой спецоперации «Z» рядовой Казиханов подобрался к диверсантам на бросок гранаты

Воин забросал пулеметный расчет боевиков гранатами и лишил остальных диверсантов огневой поддержки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А командирам повторял: «Начальник на войне не должен себя ничем связывать, а поступать соответственно обстоятельствам и всегда быстро».

ВОССТАНОВИЛ РАДИОСТАНЦИЮ В БОЮ

Прапорщик Вячеслав МОКРИНСКИЙ

Прапорщик Вячеслав МОКРИНСКИЙ

Прапорщик Вячеслав МОКРИНСКИЙ

Фото: Минобороны РФ

«Экипаж радиостанции под командованием начальника радиостанции взвода связи прапорщика Вячеслава Мокринского в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в оборонительном бою в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В ходе попытки контрнаступления противника на одном из тактических направлений аппаратная и антенна радиостанции получили повреждения от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на продолжающиеся артиллерийские и минометные обстрелы, Вячеслав Мокринский, понимая, что потеря связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать действия подчиненных подразделений, вместе с экипажем приступил к восстановлению поврежденного изделия.

Благодаря мужественным и грамотным действиям прапорщика Мокринского, а также профессионализму его подчиненных поврежденная техника была быстро восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и отразить атаку противника».

ПОБЕДИЛ В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Сержант Эдуард ВИНОГРАДОВ

Сержант Эдуард ВИНОГРАДОВ

Сержант Эдуард ВИНОГРАДОВ

Фото: Минобороны РФ

«Расчет артиллерийского орудия под командованием сержанта Эдуарда Виноградова действовал в составе артиллерийской батареи, выполнявшей боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, наступающей на позиции украинских националистов. В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций украинских боевиков, расчет Эдуарда Виноградова уничтожил 2 самоходных орудия, а также большое количество националистов. Благодаря профессиональным навыкам сержанта Виноградова, а также умелым и слаженным действиям его подчиненных, нанесенный ими урон обеспечил прорыв оборонительных позиций противника и продвижение батальонной тактической группы российских войск вглубь обороны боевиков. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили».

ЗАБРОСАЛ ДИВЕРСАНТОВ ГРАНАТАМИ

Рядовой Александр КАЗИХАНОВ

Рядовой Александр КАЗИХАНОВ

Рядовой Александр КАЗИХАНОВ

Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения специальных задач была получена информация о деятельности диверсионно-разведывательной группы противника, находящейся в непосредственной близости от района сосредоточения подразделений российских войск. Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Александр Казиханов, выдвинулась в заданный район и приступила к поиску диверсантов.

Продвигаясь по лесополосе, Александр обнаружил группу украинских боевиков, вооруженных стрелковым оружием и пулеметами, о чем немедленно доложил командиру. Группа, заняв огневые позиции, вступила в бой в врагом. В ходе боя Александр Казиханов, несмотря на риск быть обнаруженным, скрытно выдвинулся к позициям противника. Подобравшись как можно ближе, Александр забросал гранатами позицию пулеметного расчета боевиков. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены бежать с поля боя».

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