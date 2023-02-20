Анастасия Стоцкая рассказала, как скрывала от детей новость о разводе

Анастасия Стоцкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Стоцкая всегда оберегала свою личную жизнь от слишком пристального внимания публики. Даже о том, что она развелась с мужем, артистка рассказала только спустя три года. Как оказалось, звезда мюзиклов скрытничала не случайно. Анастасия оберегала своих детей от лишних стрессов.

О своем разводе с ресторатором Сергеем Абгаряном Стоцкая сообщила только в прошлом году. До этого она тщательно скрывала крах своего брака. Анастасия говорит, что пошла на это ради детей, сына Александра и дочери Веры.

«Я не считаю нужным посвящать посторонних в свою личную жизнь. Когда есть дети, прежде всего думаешь о них. Они многое принимают близко к сердцу. И всегда нужно думать о последствиях любой откровенности», - заявила Стоцкая журналу «Здоровье».

Анастасия признается, что со стороны она может казаться милой и общительной. Но на самом деле она очень осторожно ведет себя с малознакомыми людьми и не говорит лишнего. Более того, актриса удивляется, как можно рассказывать о своих проблемах всему миру.

«Для кого-то, возможно, такая публичность, - это крик о помощи», - считает она.

Певица родила мужу двоих детей. Фото: соцсети.

Анастасия рассталась с мужем в 2019 году. Супруги были вместе около 10 лет. Еще в прошлом году артистка рассказывала о разводе со слезами на глазах. Но теперь в ее жизни снова все прекрасно. Не так давно Стоцкая призналась, что уже нашла новую любовь.

- Что же, такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты… У меня много работы именно в той сфере, которую я люблю и в которой я хороша! На жизнь не жалуюсь! – заявила Стоцкая в одном из интервью.

Имя своего нового избранника Анастасия не называет. Поклонники приписывают ей роман с коллегой по мюзиклам Александром Казьминым. Известно, что они вместе отдыхали на Мальдивах. Казьмин младше Стоцкой на шесть лет.

С бывшим мужем Стоцкая сумела наладить дружеские отношения ради детей. Анастасия подчеркивает, что Сергей – прекрасный отец.

- У нас, как у родителей, нормальные отношения, мы вместе решаем возникающие проблемы сына и дочери. Благодарна бывшему мужу за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит, - рассказывала артистка.