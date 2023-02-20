Ангела Меркель проговорилась пранкерам: зачем на самом деле нужны были Минские соглашения

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) продолжают серию «гастролей» Петра Порошенко, используя его цифровой образ для разговоров с европейскими и американскими политиками. Благодаря таким откровенным беседам мир узнает все новые и новые секреты, о которых на Западе предпочитают молчать.

Поговорил «Порошенко» и с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Немецкая пенсионерка была политкорректной и обращалась к собеседнику за украинский манер, называя его Петро. Но сразу предупредила, что ее бы устроило, если бы разговор «остался между нами», поскольку боится прослыть на родине оппозиционеркой. «Все и так достаточно сложно. И сейчас очень важно, чтобы мы не открывали какую-то оппозиционную линию, и это был бы личный разговор только между нами, без СМИ», - умоляла она.

Меркель отказалась от обсуждения процесса подготовки Минских соглашений, решив, что сейчас нет смысла «копаться в 2014 году», но признала, что Запад продавил эти соглашения не для разрешения проблемы, а для того, «чтобы не допустить еще худших вещей». Более того, подтвердила, что главной целью соглашений была передышка, позволившая Киеву подготовиться к военному конфликту. «Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», - деликатно назвала милитаризацию Незалежной Меркель.

От помощи Украине фрау экс-канцлер уклонилась, посетовав на уход из большой политики. «Такие люди, как я, которые сейчас не входят в состав правительства, не могут сделать чего-то большего, так что я просто поддерживаю сегодняшнюю работу правительства», - подвела она черту, зачем-то пожаловавшись еще и на то, что ее русский «стал еще хуже, чем в 2014 году».