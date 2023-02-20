«Шеф, на работу не выйду, меня похитили пришельцы»: названы самые смешные оправдания для прогулов

По данным социологического опроса, каждый третий британец уверен, что минимум раз в жизни он видел НЛО. Фото: Shutterstock

Иногда работать совсем не хочется, до выходных ещё далеко, а отпуск уже закончился. Работники начинают сочинять всевозможные оправдания для того, чтобы начальник разрешил им остаться дома. Как сообщает Daily Star, в Британии за последний год резко выросло число прогульщиков, которые в качестве оправдания ссылаются на вмешательство потусторонних сил.

«Шеф, я не могу прийти на работу, меня похитили пришельцы», – эта отговорка стала одной из самых популярных за последний год.

Отдельные сотрудники не стесняются просить и дополнительный оплачиваемый отпуск за пережитое похищение, поскольку «им необходимо прийти в себя». В качестве дополнительного аргумента британцы могут пожаловаться, что инопланетяне ставили над ними эксперименты и даже забирали их на другую планету.

Британская кадровая ассоциация добавила, что за последний год также возросло количество сачкующих работников, объяснявших своё отсутствие эмоциональным шоком после увиденного дома привидения.

По данным социологического опроса, каждый третий британец уверен, что минимум раз в жизни он видел НЛО. Более половины жителей королевства утвердительно отвечают на вопрос, верят ли они в существование внеземной жизни и летательных аппаратов инопланетян. К слову, даже те, кто скептически относятся к пришельцам, но видят в небе нечто подозрительное, стараются как можно быстрее связаться с правоохранительными органами – в полицию по этому поводу звонят почти две трети опрошенных.