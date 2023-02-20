США совершили фатальную ошибку: почему Китай начал резко сближаться с Россией

Ван И Фото: REUTERS

На Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры проявили небывалое единодушие в обвинении России и призывах к победе над ней. И лишь единственный коммунист, выступивший на этом форуме, - завканцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам товарищ Ван И - не «подпел» дружному антироссийскому хору, призвав Европу подумать о мире, а не о войне.

Приезд высокопоставленного участника из Китая в Мюнхен примечателен и другим - между ним и госсекретарем США Блинкеным состоялась попытка «выяснить отношения» после недавнего острого кризиса из-за «воздушного шарика». Американцы, обвинив Пекин в том, что его зонд якобы злостно нашпионил, пролетев над большей частью Америки, героически сбили нарушителя. Блинкен, чтобы китайцы прочувствовали степень своей вины перед Вашингтоном, даже отменил свой визит в Пекин. Но общаться двум сверхдержавам, тем более в нынешних условиях, необходимо. Вот и встретились, пусть и неофициально, в Германии.

Как следует из статьи китайского официоза Global Times, тяжелый получился разговор. Ведь что надо, чтобы помириться или даже просто затушевать возникший конфликт? Согласиться, что кто-то прав, а кто-то нет. Или хотя бы принять во внимание мнение собеседника. Но американцы к такому не привыкли. Извиняться перед китайцами, подчеркнул Байден, никто не собирается.

А Пекин, наоборот, считает, что если США хотят наладить отношения с ним, то, как пишет Global Times, должны продемонстрировать искренность, признать и устранить ущерб, который злоупотребление силой нанесло китайско-американским отношениям. «Если США продолжат драматизировать, раздувать или обострять ситуацию, Китай обязательно отреагирует, сделав то, что необходимо», - цитирует газета официального представителя МИД Китая. А все вытекающие последствия, добавил он, ложатся на американскую сторону. Одним словом, делают вывод авторы статьи, «Нет искренности»…

Но проблема «шарика» так и не была решена на встрече Ван И с Блинкеным. Более того, госсекретарь, явно забыв, как около года назад китайский коллега дал ему жесткий отпор в Анкоридже, когда Блинкен стал отчитывать того за «нарушения прав человека» в Китае, выкатил Пекину новые претензии. Вашингтон, заявил он, не потерпит, если Пекин будет поддерживать Россию летальным оружием или поможет ей уходить от западных санкций. Топнул ли Блинкен при этом «серьезном предупреждении» ножкой, не сообщается, но представить это легко.

Лучшего способа «нарваться» просто не было. «Мы никогда не приемлем обвинения или даже принуждения США в отношении китайско-российских отношений», - приводит газета ответ китайской стороны. Так что обмен любезностями состоялся. При этом Пекин не мог не ткнуть еще раз носом Вашингтон в проблему Тайваня: американская сторона должна уважать историю и факты по тайваньскому вопросу и не выступать за «независимость» острова.

Так поговорили или еще больше разругались? При всем понимании, что как-то договариваться надо, Пекин и Вашингтон на данном этапе этого сделать явно не смогли. И перспективы того, что это получится в обозримом будущем, как отмечает Global Times, «мрачные»…

Действительно, США вступают в избирательный цикл. Кандидаты в американские президенты, по давней местной традиции, всегда «меряются» крутизной и силой, которой они смогут сокрушить любого внешнего противника. Так что Китай тут просто обречен: все претенденты на Белый дом будут исполнять воинственные пляски в адрес Пекина, который уже без обиняков называется за океаном главной угрозой американской гегемонии.

И все-таки еще раз по поводу американских угроз Китаю не помогать России. А то что? И китайцев накажут? Но просто цинично посмотрим на ситуацию: американцы воюют с Россией на Украине украинцами, преследуя цель максимально ослабить Москву. Понятно для чего - чтобы не мешала Вашингтону потом разобраться с Пекином.

Но ведь и Пекин может, да и должен, рассуждать так же: поможем России в конфликте в Европе максимально ослабить американцев, чтобы у них меньше сил осталось для разборки с нами. Понятно, товарищ И такого вслух не скажет. Но нам-то, без дипломатических прикрас, кто мешает такое допустить?

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