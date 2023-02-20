Бастрыкин: за девять лет от киевского режима пострадали 14 тысяч граждан Донбасса

Фото: Следственный комитет РФ

Запад поставляет киевскому режиму все более точное и смертоносное вооружение, а этот режим использует его в преступных целях, совершения военных преступлений. Об этом в материале, что опубликован на сайте Следственного комитета России, заявил Александр Бастрыкин.

«Экспертные исследования осколков, изъятых при осмотрах мест происшествий, показывают, что в нарушение всех международных норм представители вооруженных формирований Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня — от советских "Град", "Ураган" или "Смерч" до американских HIMARS и чешских Vampire. Применяется ствольная артиллерия калибра 155-мм — американская гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, а также минометы калибра 122-мм», - перечислил образцы артиллерии НАТО Александр Бастрыкин.

По его словам, при осмотре мест происшествий следователи фиксируют большие разрушения от западного оружия, в частности, снарядов, используемых в РСЗО HIMARS поставки которых киевскому режиму сопровождались широкой информационной кампанией, где много говорилось об их «высочайшей точности».

«Когда мы наблюдаем воронки от этих ракет и фрагменты боеприпасов вблизи гражданских объектов, утверждения об их точности лишь еще раз подтверждают умысел на причинение вреда мирному населению. Налицо прямая причинно-следственная связь между действиями ВФУ и наступившими тяжкими последствиями от применения этих вооружений», - отметил Бастрыкин.

Глава ведомства отметил, что по преступлениям киевского режима на данный момент ведется предварительное следствие по 2 544 уголовным делам, которые Следственный комитет начал возбуждать с 2014 года. Большая их часть — 1 443 — возбуждена с момента начала эскалации конфликта украинской стороной и последующей специальной военной операции (СВО). После вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей уголовное преследование осуществляется в отношении 680 местных жителей. Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 403 лиц, из них 188 — очно. Среди фигурантов — 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины. Заочно арестованы 136 обвиняемых.

«При этом, по данным следствия в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса. Из них около 5 тысяч убиты и почти 9 тысяч получили ранения. Люди признаются потерпевшими, когда в результате преступных действий украинской стороны причиняется вред их здоровью и имуществу. По расследуемым уголовным делам признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса», - сообщил Бастрыкин и обратил внимание на то, что за 9 лет работы его сотрудниками собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами жестоких преступлений, что приравниваются экспертами к геноциду русскоязычного населения Донбасса.

По словам главного следователя страны задержанные убийцы ВСУ даже не могут мотивировать убийства, которые они совершали, а многие в них не раскаиваются.

Бастрыкин также рассказал о проверке «более десяти граждан США, а также ряда должностных лиц Минобороны Украины» на причастность к реализации биологических программ двойного назначения.

В ЭТО ВРЕМЯ

По данным главы СК России Александра Бастрыкина по фактам появления высказываний, фейков дискредитирующих Российские вооруженные силы за год возбуждено 152 уголовных дела привлечено к ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров.