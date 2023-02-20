Серьги за 1600 рублей и поношенное платье: почему британская принцесса Кейт Миддлтон экономит на новых нарядах

Принц Уильям с женой Кейт на церемонии вручения наград BAFTA. Фото: REUTERS

В Лондоне вручили премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Самым обсуждаемым светским событием BAFTA-2023 стал модный выход на премию принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон. Удачным ли он вышел?

Стилисты Кейт в очередной раз миксуют в ее образе люкс и масс-маркет. За последний в этот раз отвечают крупные серьги от бренда Zara – стоят 18 фунтов стерлингов (1600 рублей). Платье от бренда Alexander McQueen – вечерний выход стоит около 350 тысяч рублей, однако наряд не новый. В этом платье Кейт Миддлтон была на премии четыре года назад, но теперь линию плеч слегка изменили – вместо тканевого цветка портные пришили шлейф. Поддерживают тренд – создавая необходимую для имиджа близость королевской семьи к народу: экономят на новых нарядах. Кейт часто выбирает наряды от английского бренда Alexander McQueen – ей шьют на заказ.

Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS

В принципе: это модный тренд – смешивать вещи дорогих и бюджетных брендов. Отказ от бриллиантов в пользу бижутерии – тоже в тренде модных отказов от роскоши. Оперные (длинные) перчатки входят в перечень самых актуальных вещей сезона. Образ Кейт спровоцировал споры среди пользователей соцсетей – и критикуют, и хвалят: «смешные аниматорские перчатки, не подходят к легкому нежному платью», «как будто проиграла спор и вынуждена прийти в перчатках», «перчатки лишние не подходят к белому платью», «образ лебединой пары, перчатки в тему – у лебедя может быть белоснежное оперенье и грубые темные ноги…».

Супруга Принца Уэльского выбрала серьги за скромные 18 фунтов. Фото: REUTERS

Сочетание белого и черного – модный штрих, однако перчатки смотрелись бы лучше, если бы их сшили из бархата. К примеру, Ксения Собчак считает «слабым звеном» другую деталь образа Кейт: «Лучше бы этих серег просто не было, сильно перегрузили образ».

Лаконичный клатч принцессы винтажный, она с ним выходила и ранее - стоит около 150 тысяч рублей.

Принц Уильям пришел на премию в пиджаке из бархата – очень модной ткани 2023 года. Главный козырь сшитой на заказ одежды – она идеально сидит: принцу шьют в ателье «Anderson & Sheppard». Комплект пиджак и брюки стоят около $5 тысяч (370 тысяч рублей).

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