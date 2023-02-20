Российские соцпредприниматели учат детей не бояться стоматологов и возвращают людям лица

Фото предоставлено сетью детских стоматологических клиник «Бобрёнок».

В России благодаря Фонду «Наше будущее» успешно развивается институт социального предпринимательства (СП). Социальными предприятиями считаются компании, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан, сами являются людьми с ограниченными возможностями, а также ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

В стране создан Реестр социальных предпринимателей, куда компании могут подать заявку, если они соответствуют критериям, которые определяет федеральное законодательство. Немало в России соцпредпринимателей, ведущих бизнес в сфере здравоохранения.

«На заем от Фонда построили больницу»

Профессор, доктор медицинских наук, стоматолог, терапевт-ортопед Сергей Николаенко из Красноярска с 2014 года занимается социальным предпринимательством в медицинской сфере. В беседе он справедливо отмечает: стоматологий сейчас — как аптек и супермаркетов. Только есть люди, которые не могут выходить из дома по разным причинам. И помощи им ждать неоткуда. Сергей Алексеевич закупил оборудование для оказания выездной медицинской помощи на дому и для транспортировки пациентов в клинику. Также доктор Николаенко — известный специалист в области лицевого протезирования.

Сергей Николаенко. Фото предоставлено медико-производственным центром «Эпитетика».

- Это нишевая проблема, и в России она всегда плохо была решена. Представьте, человек потерял часть лица в ДТП. Или после хирургического вмешательства при лечении онкозаболеваний. А еще детишки иногда рождаются с врожденными дефектами. Где такому пациенту помочь? Я долго жил и работал в Германии. Привез оттуда технологии протезирования, - рассказывает Сергей Николаенко.

Фото предоставлено медико-производственным центром «Эпитетика».

В 2020-м году он открыл медико-производственный центр «Эпитетика», в котором занимаются коррекцией врожденных и приобретенных челюстно-лицевых дефектов.

- От Фонда «Наше будущее» мы получили беспроцентный заем — 40 млн рублей. На эти деньги купили помещение, сделали гостиницу для пациентов. Прекрасную «больничку» построили! Центр рассчитан на 400 пациентов в год, но желающих лечиться у нас гораздо больше. Ведь обращаются не только первичные пациенты, многим спустя время нужны повторные процедуры. Сейчас вот из Луганска должны ребята приехать, очень просили их принять, - продолжает специалист.

Фото предоставлено медико-производственным центром «Эпитетика».

Глава клиники говорит, что Фонд оказывает колоссальную помощь: кроме займа, им помогли с маркетинговым и юридическим сопровождением. А еще Сергей Николаенко разрабатывает отечественные системы имплантов. Фонд помог получить на них регистрационные удостоверения. Производство организовали на местном оборонном предприятии.

«Помогли бизнесу выжить»

Дипломированный менеджер в сфере здравоохранения Виталия Кущенко — создатель и идейный вдохновитель детского медцентра «Азбука здоровья». Уникальное для Белгородской области медучреждение.

Виталия Кущенко. Фото предоставлено детским медцентром «Азбука здоровья».

- Обеспечиваем медицинской помощью детей от рождения до 18 лет, а также их родителей. За годы существования мы приняли тысячи пациентов. В центре 110 рабочих мест с высокой заработной платой и крепким коллективом единомышленников. Есть среди сотрудников люди с инвалидностью. Социальная миссия «Азбуки здоровья» — обеспечить доступность медпомощи для всех категорий граждан, включая детей-инвалидов. Им медицинская помощь оказывается безвозмездно, тем самым снимается социальная напряженность в обществе, - объясняет Виталия Кущенко.

Сейчас у медцентра два обособленных подразделения. Оказывают амбулаторную медпомощь и в условиях дневного стационара (отделения детской хирургии и детской стоматологии), медицинскую помощь на дому.

На приеме у детского стоматолога медцентра «Азбука здоровья» Светланы Кузминцевой. Фото предоставлено медцентром.

- В 2016-м мы были юной организацией: без имени, репутации, а главное — без кредитной истории. Все обращения в кредитные организации были тщетны. У нас не было и нет инвесторов. Чтобы развиваться, нужны средства, и мы их искали. Случайно прочитала новость, что предпринимателя — я даже помню, что он был из Южного федерального округа, — поддержал Фонд «Наше будущее». Ему выделили беспроцентный займ на стоматологическое оборудование для лечения детей-инвалидов. Мы тоже оказываем медицинскую помощь нуждающимся безвозмездно! Это и дети-инвалиды, и беженцы, - говорит создатель медцентра.

Виталия Владимировна вспоминает, как принимала «ревизоров» Фонда. Потом ездила на защиту своего проекта в Москву. Отмечает, что все этапы были не тягостными, а напротив — вдохновляющими.

Фото предоставлено детским медцентром «Азбука здоровья».

- Фонд объединяет людей, способных трудиться во благо других ради высоких моральных принципов, чести, справедливости, сострадания! Впоследствии мы ежегодно участвовали в выпуске справочника социальных предпринимателей. В пандемию Фонд оказывал нам поддержку, провел маркетинговые исследования, составил стратегию, что помогло бизнесу выжить.

«Культура детской стоматологии»

Предприниматель, директор сети детских стоматологических клиник «Бобрёнок» Ирина Гусева первый филиал открывала в 2007 году. В Ростове-на-Дону это была первая коммерческая детская клиника, а в России — четвертая.

Ирина Гусева. Фото предоставлено сетью детских стоматологических клиник «Бобрёнок».

- Тогда детская стоматология была не развита. Во-первых, к проблемам детских зубов родители относились поверхностно: все равно молочные зубы выпадут! Во-вторых, бизнес считал, что прибыли в этой сфере нет. Проблем и работы — как со взрослыми пациентами, а вложения не окупятся. Все мы помним тот травматический опыт, который был в нашем детстве со стоматологиями. Никакой адаптации, никакого подхода к детям не было. Мы решили изменить ситуацию, сформировать культуру лечения детских зубов.

Сейчас в Ростове уже три клиники «Бобрёнок» в разных районах. Работают около 100 человек. За 16 лет работы пролечили более 70 тысяч пациентов. Оказывают полный спектр стоматологических услуг: терапевтические, хирургические, ортодонтические и ортопедические.

- Мы первыми в регионе открыли анестезиологическое отделение, чтобы лечить под наркозом. О том, что мы социальные предприниматели, узнали в 2008 году с помощью Фонда «Наше будущее». Работая с детьми, уделяем большое внимание адаптации ребенка, его плавному «введению» в лечение. А еще принимаем детей с ОВЗ, в том числе с орфанными заболеваниями (их было 27 с разными диагнозами). Таких пациентов не хочет никто брать: ни частные, ни государственные клиники не горят желанием. Сначала такого ребенка нужно долго готовить — вплоть до специальной диеты, режима, затем сопровождать во время самой операции определенным образом, а потом еще и наблюдать после того, как помощь оказана. Мы сотрудничаем с различными ЛУ России, обращаемся за их экспертным мнением и сами делимся нашими наблюдениями и наработками. Совместно с отделением гематологии нами был разработан регламент работы с гематологическими больными, с лейкозами и гемофилией. Их вот точно вообще никто не готов принимать. А мы лечим и планируем и дальше развиваться в этом направлении.

Фото предоставлено сетью детских стоматологических клиник «Бобрёнок».

Одно из направлений нашей деятельности — популяризация стоматологического здоровья среди родителей и детей. Врачи клиники уже много лет проводят обучающие мероприятия для воспитанников детсадов, выпускают журнал о детской стоматологии, проводят бесплатные осмотры. В тандеме с психологами более 10 лет назад разработали методику, которая называется «Управление поведением ребенка на приеме у стоматолога», которую постоянно совершенствуем и сами активно используем. От правильной адаптации во многом зависит успех лечения.

От Фонда «Наше будущее» «Бобрёнок» дважды получал беспроцентный заем. Постоянно участвуют в обучающих семинарах. Директор сети клиник Ирина Гусева стала экспертом Фонда и занимается популяризацией социального предпринимательства в регионе.

- В 2019 году мы вошли в Реестр социальных предпринимателей, тем самым подтвердив соответствие всем критериям. Продолжаем развиваться и открывать новые клиники.

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