Киев пытается запугать семьи участников спецоперации: правду о психологических диверсиях раскрыли в Минобороны

Структура ЦИПсО довольно многогранная, но объединяет ее характер действий, которые ведутся дистанционно Фото: Shutterstock

Ракетные удары по центрам информационно-психологических операций (далее — ЦИПсО) в Киеве и Броварах в прошлом году наносились ночью, чтобы не «подвергать риску его сотрудников». Но циничные сотрудники гуманизм не оценили: отправились из офисов на «удаленку», где только усилили информационно-психологические диверсии. И чем больше ВСУ несет потери в своей гибридной войне, чем ближе ее солдаты к отчаянию, тем активнее ЦИПсО ведет работу по дискредитации СВО.

«ДИВАННОЕ ВОЙСКО»

При Порошенко в ЦИПсО набирали кого-угодно по интернету, а потому среди его диверсантов оказалось немало российских хакеров и разведчиков. Одними из них стали хакеры группы «Берегини», что сегодня стараются обнародовать обновления западных методичек, что рассылает ЦИПсО по электронным адресам своего многотысячного «диванного войска» и предупреждают о новых провокациях Киева. Но мало где говорится, что большинство участников этого виртуального сообщества сидит на крючке западных спецслужб с 2007 года.

«Не надо думать, что в ЦИПсО всем платят деньги. Кто-то сначала может и получить небольшие суммы на счет. Но в последствии это приводит к частным обвинениям в получении доходов за участие в DDoS-атаках на правительственные или частные сайты, другие незаконные вторжения в личную жизнь, незаконные акции. Наиболее крупных и строптивых «игроков» западные спецслужбы время от времени арестовывают и проводят показательные процессы. После такого прессинга специалист начинает беспрекословно, хотя не всегда качественно выполнять задания», - рассказали «КП» информированные источники.

ДИВЕРСИИ ЗАПУГИВАНИЯ

Структура ЦИПсО довольно многогранная, но объединяет ее характер действий, которые ведутся дистанционно.

Сотрудники этих центров нацелены на раскачивание ситуации, сбору информации о настроениях жителей российских городов, подрыву их доверия к армии и власти.

Для этого используется обзвон с подменой номеров на российские наших граждан «сотрудниками банков», «полицейскими», «следователями», «врачами», которые не только беззастенчиво обворовывают электронные кошельки пенсионеров, но и попутно заявляют о минировании школ, детских садов и торговых центров. Их задача показать, что наши правоохранительные структуры настолько слабы, что не в силах защитить граждан от криминала. Хотя, все давно понятно, что действуют такие центры сегодня даже из ряда европейских государств. А два таких колл-центра были обнаружены и ликвидированы в ходе СВО в Бердянске и Мариуполе.

Другие психологи ЦИПсО организовывают радикальные и националистические движения с сайтами (в России запрещена уже 101 такая организация), где в приватных чатах отбираются граждане с психическими отклонениями. Им сначала за деньги поручают расклеивать на деревьях объявления-предупреждения о маньяках в парках, потом листовки и флажки, следом - различные противозаконные акции, а потом, уже запугивая собранным на них компроматом отправляют поджигать отделения полиции и военкоматы, расстреливать детей в школах или устранять отдельных граждан. Ряд подобных эпизодов расследует Следственный комитет России.

ПИСЬМА С ПСЕВДОЗАПРОСАМИ

На днях ФСБ России заявило, что с августа 2022 года иностранные спецслужбы буквально поселились на популярных российских почтовых сервисах. У граждан «угоняют» почту, телеграм-каналы, создают дубликаты социальных страниц. С них мошенники пытаются выведать секретную информацию у военных или чиновников.

«Могут от имени журналиста обратиться к главе области, с просьбой сообщить телефоны родственников участников СВО, для подготовки материала. Просят сообщить численность погибших для гуманитарной помощи, интересуются адресами компактного проживания беженцев, специфике работы военных предприятий. Такие псевдозапросы приходят на электронную почту на бланках с символикой российских государственных служб и ведомств, и даже на личные телефоны чиновников. Авторы обращений могут представляться министрами, журналистами, артистами, директорами предприятий, а обратные адреса часто бывают схожи по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти», - предупреждают в ФСБ и советуют проверять подозрительную корреспонденцию.

Еще советуют связаться с автором письма, для уточнения деталей, а секретарям рекомендуется на указанные письма «не отвечать и вложения к ним не открывать». Ведь электронные письма могут быть не только разведывательными, но сопровождаться вредительскими программами.

ОТ НАГЛОЙ ЛЖИ ДО ФЕЙКОВ

Дискредитация воинов СВО ведется сегодня по всем направлениям. Данные о них ЦИПсО получает от украинской и западных военных разведок. А они имеют доступ в запрещенным в России приложениям, через которые порой продолжается общение родственников с военнослужащими. Потом все удивляются, почему в места дислокации наших войск так точно прилетают снаряды. Будто их не предупреждали, что снимок со смартфона имеет привязку к координатам.

Контакты родственников участников СВО психологи ЦИПсО используют для издевательских провокаций: представляясь украинскими военнослужащими они говорят по телефону чьей-то матери или отцу, что будут сейчас отнимать у их сына какую-нибудь часть тела, вымогают деньги. Такими звонками вызывают в среде родственников военнослужащих подразделения волнения, которые выплескиваются в сеть. Могут также представляться сотрудниками военкоматов, которые везут тело убитого домой, юристами, адвокатами, сотрудниками почты, курьерами.

Параллельно с этим в интернете ЦИПсО создает сайты с названием российских подразделений, где призывают родственников обсудить поступающие звонки, описывают несуществующие конфликты между командирами подразделений, а чтобы подорвать доверие к командирам этих подразделений пишут о том, что у сыновей не хватает амуниции и боеприпасов. Вчера Минобороны России пришлось официально опровергать сообщение ЦИПсО о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российской армии. В такой чат также могут сбросить какой-нибудь приказ «о бритье бород у чеченских воинов» или запрете молиться. Слухи бывает сложно погасить, так как наши военнослужащие могут находиться на передовой и связь с ними затруднена.

Выяснив в переписке телефоны и адреса семей воинов СВО сотрудники ЦИПсО переключаются самих участников. Начинают им звонить и угрожать, что пока те находятся в дали от дома, с их близкими «может случиться беда». Называют имена близких, адреса. Понятно, что после таких угроз бойцам становится сложно сосредоточиться на службе.

БАНДЕРОВЦЫ 21-ГО ВЕКА

Растет психологическое давление на российских граждан, что принимают российское гражданство на освобожденных территориях. И если схроны, что украинские спецслужбы оставляют для диверсантов на освобожденных территориях находят довольно оперативно благодаря современному поисковому оборудованию, то ликвидировать страницы и сайты, которыми заминирован весь интернет затруднительно.

Это не железные «Леопарды», которые можно отследить во время переброски через границу и транспортировки к передовой. Тут на тысячи счетов «стреляют» миллионами зеленых бумажек, которые мгновенно превращаются в русофобские посты, заявления, расследования.

На освобожденных территориях полным ходом идет запугивание населения и новых глав. Так, сотрудники ЦИПсО от имени бывшего украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова (в городе его шутливо прозвали «мэр на удаленке») ежедневно заявляют о «неизбежном возвращении области под контроль ВСУ», угрожают жителям расправами за сотрудничество с российской армией. А еще всеми силами дискредитируют гуманитарную поддержку населению. В последние дни все чаще вбрасывают фейки о том, что новые главы районов «не имеют опыта управленческой деятельности», все коррупционеры, всячески дискредитируют их имидж. Или утверждают, что российские войска якобы готовят эвакуацию из Запорожской области мирных граждан, после чего сдадут ее Киеву.

«Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи. Администрация региона находится на рабочих местах. Все службы работают в штатном режиме. Мы надежно защищены от любых провокаций», - ежедневно успокаивает граждан действующей глава администрации Мелитополя Евгений Балицкий.

Он, как и многие другие главы районов просит жителей не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не верить фейковым новостям, что продолжают множиться в сети по западным методичкам бандеровцами 21-го века.

ЯВЛЕНИЕ «ПРОБИРКИ ПАУЭЛЛА»

Цинизм ЦИПсО – яркая отличительная черта. Особенно, если целевой аудиторией вброса являются украинцы. Только ЦИПсО может присвоить видео кадры, где российские добровольцы передают в гробах убитых украинских военнослужащих и заявить, что это в гробах труппы российских бойцов. Только они могут называть свои телеграм-каналы типа «Крым - край партизанской славы». Или переодеть украинского наркомана в российскую форму, но оставить на нем украинские берцы, при этом шеврон разместить на правой руке и пописать пост текстом в котором проскакивает украинская «i». А еще театрально разбить кувалдой голову штурмовику Дмитрию Якущенко, обвинив его в предательстве, а потом забыть об этом и обменять его на украинских военнослужащих. Теперь убитый Якущенко рассказывает в сети о том, как украинцы заставили его под угрозой смерти близким совершить эту инсценировку.

Сейчас ЦИПсО делает из солдата ВСУ Сергея Макаренко, который расстрелял российских пленных, какого-то супермена. Он уже из каждого утюга заявляет, что будет и дальше убивать и «жить вечно». Хотя, по некоторым данным его вместе с другими убийцами перевели в тыловое подразделение, где он и записывает свои «бессмертные» ролики. По мнению сотрудников ЦИПсО «бессмертный» Макаренко должен показать, что военные преступления на Украине не только поощряются командованием, но и остаются безнаказанными.

А вчера стало известно о доставке на Украину из Европы нескольких контейнеров с «радиоактивными материалами». Киевский режим собрался использовать их для локального заражения местности, чтобы явить мира очередную «пробирку Пауэлла» на открытии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Там официальный Киев планирует обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию еще 14 февраля разоблачил детали готовящейся западными спецслужбами провокации с Чернобыльской АЭС и сообщил о подготовке киевским режимом при поддержке США и европейских стран крупномасштабной информационной провокации («великого события») для обвинения России.

КСТАТИ

ЭТО ПОЧЕРК ЦИПсО

- Картинки в подозрительных материалах можно скопировать и найти подобные через загрузку-поиск картинок по сети. Часто в кадре могут оказаться названия украинских подразделений, местные газеты, объявления.

- Если на фото и видео с целью провокации используются местные жители или украинские артисты, их лица полностью не показывают, так как их личность стало легко установить с помощью украинских баз полиции.

- Когда в качестве аргументов используются устойчивые клише из методичек: «все неправда», «все не так», «весь мир вас ненавидит», «никогда вас не простят».

- Автор подписывает картинки сообщениями, в которых проскакивает латинское «i».

- Угроза на русском языке написана так, что в текст можно вставить любую фамилию. Для написания угроз используются методички.

- Артемовск упорно называют Бахмутом.

- Отрабатывают в чатах темы: «вернулся из СВО заплатил ипотеку, купил машину», «возрождение СССР через СВО», «вы воюете за детей олигархов».

- Заявляют, что за отказ выполнить приказ командира «можно обойтись административной статьей» и вернуться домой. На самом деле ждет уголовное наказание и колония.

- Предлагают в телеграм-канале скачать договор о покупке рекламы (файл заражен вирусом).

В ЭТО ВРЕМЯ

В сети сейчас появился свежий пример того, как следует разговаривать с украинскими провокаторами по телефону. Москвичка не только передала полиции его номер, но записала весь разговор на другой телефон. Образец голоса пригодится российским следователям в суде, когда мошенник будет задержан.

Вот сам разговор:

- Валерия Юрьевна, на ваше имя поступило персональное письмо от МФЦ. Как вы его хотите получить: в электронном формате, вайбер, телеграф, ватцАп, по почте России на адрес регистрации?

- А вы вообще откуда?

- Город Москва, переулок Вознесенский, 22.

- С каких пор Госуслуги звонят ватсАп?

- Новый способ перенаправки.

- Что вы хотите?

- Перенаправить данное письмо.

- Какое письмо, с каким характером?

- Там могут быть выписки, штрафы, налоги, пенсионный фонд, документация, информация персональная я просмотреть не могу.

- Вы с Днепра или откуда?

- С какого Днепра?

- Письмо может быть того характера, что я покупала через госуслуги автоматы, чтобы хохлов на Украине фигачить?

- Слушай, я бы хотел тебе харкнуть в лицо, - злится мошенник.

- Что думаете долго будете так обманывать, что не получилось обмануть хохол, хохол сдавайся хохол, - смеется от души Валерия Юрьевна.

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