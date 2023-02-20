Собери свой идеальный тариф. Абоненты билайн научились экономить на услугах связи

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Клиенты билайна стали чаще задумываться над тем, каким образом можно было бы еще выгоднее использовать возможности того или иного тарифного плана и при этом сэкономить. Так, по данным оператора, почти 60% пользователей Тарифа UP настраивают его в свою пользу: они добавляют ГБ, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает своей уникальной способностью.

К примеру, если смотрите много видео, можете выбрать аппера-дракона Юнга, который даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Тем, кто собирается в отпуск или рабочую поездку за границу, аппер-путешественник Пуш поможет оставаться на связи и экономить на роуминге. Делиться с родными ГБ и минутами, при этом управляя расходами на услуги связи всей семьи, поможет аппер Базя. Аппер Пинг подскажет, как выгодно звонить в страны СНГ, а Тапа защитит пользователей старше 60 лет от случайных подписок и нежелательных списаний средств.

В зависимости от событий, происходящих в жизни, в любой момент можно настроить нужный тариф под себя. Сменить аппера в считанные секунды абоненты смогут в мобильном приложении оператора.

- Мы поддерживаем своих клиентов, предлагая один из самых гибких тарифов-конструкторов, которые сегодня представлены на российском рынке мобильной связи, - отметили в компании. - С Тарифом UP вы можете создавать свой идеальный тариф, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать вашим потребностям и жизненным обстоятельствам.

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