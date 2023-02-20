"Не дай Бог пережить подобное": Российский фотограф показал эксклюзивные кадры после катастрофы в Турции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение в Турции вошло в десятку самых разрушительных в мире. На сегодняшний день число погибших около 40 тысяч человек. Но эта цифра, увы, еще не конечная. Разбор завалов продолжается.

С первых часов с отрядом российских спасателей в Турцию отправился фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. Вот заметки, которые он успевал делать параллельно со съемками.

ПРОБКА В 200 КМ

В первый же день МЧС России отправило на место стихии две группировки спасателей. «Центроспас» - в Турцию, а «Лидер» - в Сирию. В составе «Центроспаса» было более 100 человек, около 40 из них медики. По прилету в ближайший к эпицентру землетрясения аэропорт Адада стало ясно, что ситуация с координацией работ и обстановка в зоне ЧС не совсем четкая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт был заполнен спасателями из разных стран. Спецы спали на прямо на полу явно уже не первый час. Кинологи лежали в обнимку с собаками . Обстановка была нервная, потому что каждая минута простоя означала, что в это время под завалами умирают люди. Лишь через несколько часов потерянного времени мы отправились в наиболее пострадавший город Кахрамармарыш.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение в сторону города было очень непростым. Трасса на протяжении 200 км представляла собой одну большую пробку. Это связано с тем, что люди со всей страны бросились туда либо оказать помощь, либо узнать, что с их близкими и знакомыми. Власти не догадались ограничить въезд...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПАСЕНИЕ С КОЛЕС

Уже по дороге были видны масштабы землетрясения. Мы проезжали мимо полностью разрушенных домов, дорога была местами в трещинах, и они порою достигали немалой ширины - до нескольких десятков сантиметров. По прибытию нам определили место для лагеря на территории турецкого МЧС в несколько километрах от города. Сразу же часть спасателей отправилась на завалы. Остальные приступили к установке лагеря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лагерь собирался очень быстро. Буквально за 30 минут были надуты модули для проживания, питания, штаб и лагерь был готов. На следующий день уже в центре города заработал и наш мобильный госпиталь. Места, где работали наши спасатели, - это несколько руин многоэтажек в разных районах. Их вид напоминал слоеный пирог. "Коржи" пирога - это межэтажные перекрытия, - бетонные полы и они же потолки. Порой они лежали так плотно, что сливались в одно целое без всяких щелей, где могли выжить люди.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К вечеру пришло сообщение, что в завалах, где работали наши спасатели, обнаружили живого человека. Мужчина был придавлен вместе с супругой одной плитой. Женщина не выжила. Наши врачи поставили мужчине капельницу и стали бороться за его жизнь. Всё это занимало довольно долго времени. Практически всю ночь я был рядом и ждал чуда, когда этого человека вытащат живым из-под завала.

Находиться рядом со спасательными работами в руинах было непросто - был мороз, дул сильный ветер. Пришлось греться вместе с жителями разрушенного дома у костров. К сожалению, под утро мужчина умер.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый день был для всех жителей самым напряжённым и ужасным. Многие были легко одеты. Было очень холодно и многие грелись у костров. Еще не было особой еды и масштабной помощи, которая поступила только спустя несколько дней.

Уже позже я посчитал, что в какой то промежуток времени в первые дни я не ел более 30 часов. Магазины не работали, да и время было только на работу. Среди жителей чувствовалось отчаяние, были слышны крики и плач.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последующие дни стала вырисовываться картина землетрясения и определены районы и места, где спасателям надо было работать в первую очередь. Это были районы, откуда приходили сигналы, что там находятся живые люди. Наши спасатели работали совместно с коллегами из Белоруссии, Киргизии и Венгрии. Самая многочисленная команда спасателей — несколько сотен человек - прибыла из Азербайджана.

ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ

Среди наших спасателей получила практика работы летучих отрядов. Когда небольшая группа спасателей точечно выезжала на конкретные сигналы в места, где предположительно находятся живые люди. Мчсовцы были оснащены хорошим современным оборудованием — в том числе коптером с тепловизором, а также в отряде обязательно был классический кинолог с собакой. Сначала начиналась работа кинолога. Если собака подавала сигнал о том, что она кого-то нашла, то в ход шли тепловизоры и приборы похожие на длинную раздвижную удочку. На конце такого прибора находилась видеокамера с подсветкой. С его помощью можно было проникнуть в узкую щель на несколько метров в руины и понять что происходит под завалами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работали наши спасатели четко - словно отлаженный механизм: за плечами десятки лет спасения людей. Каждый шаг, каждое движение и действие на месте ЧС уже многократно ими опробовано, что дает хороший результат.

Кроме разборов завала мы выполняли и гуманитарную миссию. Чеченская диаспора, которая живет в Турции отправила просьбу о помощи Рамзану Кадырову. По распоряжению главы МЧС Александра Куренкова спасатели отвезли полторы тонны гуманитарки в посёлок Гюджуксу. Населенный пункт сильно пострадал, старые дома были разрушены. Чеченцы ютились в сарайчиках, которые наспех сколотили из досок. Им привезли продукты питания, воду, тёплую одежду, одеяла, подушки. КАМАЗ с гуманитарной помощью разгружать было практически некому. Разгрузку первым начал советник главы МЧС Даниил Мартынов - к нему присоединились пожилые местные жители и журналисты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта помощь была оказана с условием, что часть ее будет передана ещё и людям которые пострадали от землетрясения из близлежащих поселков.

ГЛАЗАМИ ОЦЕВИДЦА

О том, что пережили люди в самом начале землетрясения, мне рассказала Людмила. Она замужем за турком и живет здесь уже 7 лет. Под утро в день землетрясения она проснулась около 5:00 утра от сильных толчков. Сразу поняла, что началось землетрясение. Схватила одежду и с мужем бросилась на улицу. С ужасом вспоминает тот момент, когда они спускались по лестнице, которую сильно трясло. Они падали, поднимались и опять спускались пока не выбежали на воздух. Это был первый удар землетрясения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По дому прошли трещины, но он не рухнул. Во дворе скопилось много людей. Очень многие были едва одеты и босы. Они начали жечь костры чтобы согреться. В каком состоянии пробыли несколько часов. Серьёзных толчков не повторялось и многие начали возвращаться в квартиры. Муж Людмилы тоже хотела вернуться, но она его не пустила. Этим спасла его.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже, снова начались сильные толчки и дом наполовину рухнул. Начались замыкания электропроводки. Вспыхнули пожары. Рядом загорелся магазин, но тушить его было нечем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турецкая привычка запирать металлические двери квартир на замки, которые закрываются с «растопыркой» во все стороны стоила некоторым жизни. Квартиры превратились в ловушки, когда двери заклинило.

Экстренные службы спасения не отзывались на звонки. Везде царил хаос и паника. Люди были предоставлены сами себе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людмила также говорила о том, что начались грабежи. В первые часы были разграблены ювелирные магазины, банки и всё ценное, что попадалось. С ножами заходили в магазины и отнимали все ценное.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я сам видел огромный двухметровый сейф, который лежал рядом с руинами. Он был вскрыт ломами. Ими преступники смогли отогнуть дверцы на небольшое расстояние, чтобы туда проникла рука и содержание сейфа было разграблено.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя несколько дней после землетрясения обстановку удалось нормализовать, прибыло много волонтёров. Они предлагали еду, воду, одежду. Люди стали более доброжелательными. До этого были случаи, когда турки порой бросались на меня с кулаками, когда я пытался снимать. Я их не виню — не дай Бог пережить подобное...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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