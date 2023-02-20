Мать прокусила себе руку, чтобы напоить ребенка: истории невероятных спасений людей спустя недели после землетрясения в Турции

Землетрясений с таким количеством пострадавших не было в Турции почти 100 лет. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Еще в школе нас учили, что человек может прожить без воды пять, максимум, семь дней. Однако мощное землетрясение в Турции разбило этот постулат вдребезги: даже спустя 13 дней после стихийного бедстия спасатели находили живых людей. Землетрясений с таким количеством пострадавших не было в Турции за последние 100 лет, поэтому даже по теории вероятности вполне допустимы проявления удивительной выносливости человеческого организма.

ПРОКУСИЛА СЕБЕ РУКУ, ЧТОБЫ НАПОИТЬ РЕБЕНКА

История каждого человека, оказавшегося в тисках стихии, уникальна, и если кто-то не мог даже двигаться, прижатый бетонной плитой, то другой мог, например, иметь доступ к воде. Играет роль и такие факторы, как возраст, состояние здоровья, количество жировой ткани, полученные травмы, возможность хотя бы немного двигаться…

Корреспондент «КП» стала свидетелем спасения 12-летнего мальчика Каана в городе Хатае на восьмой день после стихийного бедствия. Мальчик был в сознании и держал в кулачке палец спасателя, когда его несли к машине «скорой помощи».

Другой выживший из Хатая Эмир рассказал «Комсомолке» историю своего спасения:

- Когда обрушился наш дом, я был уверен, что умер. Темнота абсолютная. Со всех сторон бетонные плиты. Я только успел наклониться над дочерью, чтобы её собой накрыть: между плитами, где нас зажало, было не больше метра. Не знаю, насколько бы меня хватило удерживать плиту, но в этот момент взорвался из-за утечки газа соседний дом, и в кромешной тьме я увидел вспышку от взрыва. Я понял, что жив, и что надо ползти на свет. Два часа мы с дочкой выбирались.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Волонтёры из России также поведали корреспонденту «КП», что им удалось спасти ребёнка, но мать рядом с ним была мёртвая.

- Она прокусила себе руку и дала пить кровь ребёнку, чтобы он мог питаться: на руке у неё след от зубов, и у обоих кровь на губах. А сама умерла, видимо, от потери крови, - сказал он.

УЛЫБКА ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ

На 12-й день поле землетрясения в Хатае был спасён 34-летний Мустафа Авджи. Подземные толчки поймали его в момент, когда он спустился в столовую за водой для жены. «Все эти дни я ел цветы, землю и насекомых», - рассказал он журналистам.

62-летний Хусейн из Антакьи, страдающий диабетом, провел под завалами 187 часов. Когда его спасли, он рассказал, что обрушившиеся стены его квартиры уперлись в шкаф и холодильник, оставив ему небольшой пространство для жизни. Рядом с собой он нашел бутылку воды, теплое одеяло, кресто и даже свои таблетки от диабета. Все, что было нужно для выживания в столь суровых условиях.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Аллах спас меня за добрые дела и молитвы, - только и смог сказать Хусейн журналистам после спасения.

Весь мир облетели кадры из Сирии, где крохотный мальчик по имени Мухаммед оказался на 45 часов зажат между двумя бетонными плитами. Спасатели долгое время не могли подобраться к нему, однако смогли просунуть ему крышечку из под пластиковой бутылки, наполненную водой. Удивительно, но сделав спасительный глоток, мужественный парнишка нашел в себе силы улыбнуться своим спасителям.

В провинции Малатья на востоке Турции спасти семью помог телефон. В момент землетрясения от силы толчка из окна квартиры на улицу вылетел мобильный телефон, который впоследствии подобрал прохожий. В этот момент на него позвонили родственники находящейся под завалами семьи. Мужчина сообщил им о разрушении здания, благодаря чему те оперативно приехали на место и спасли близких. Таких историй тысячи – и счастливых, и трагичных.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

«ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ УВЕРУЕТ!»

Но больше всего поражает воображение выживание людей в такие сроки в немыслимых условиях: низкая температура в пострадавших районах именно в эти дни побила все рекорды этого года, опускаясь по ночам ниже нуля. Люди склонны видеть в них божественное присутствие, и самое главное слово, которое можно слышать по всей Турции в связи со счастливыми спасениями, это «муджизе» - «чудо».

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Хатай славится тем, что в нём соединены три религии – ислам, христианство и иудаизм, в нём находятся культовые строения всех трёх и на всех символах города можно увидеть полумесяц, крест и шестиконечную звезду. И местные жители также чрезвычайно набожны. В разговорах с корреспондентом «КП» многие страстно доказывали личное участие высших сил как в самом факте землетрясения, так и в последующих удивительных спасениях. При этом их ничуть не смущает явное противоречие их действий: сначала устроить катастрофу, уничтожить десятки тысяч, а затем являть свою божественную суть и спасать единицы. Вера в божье провидение у многих настолько сильна, что перевешивает даже рациональную необходимость соблюдать строительные сейсмологические стандарты – во всяком случае, об Аллахе пришлось слышать от каждого второго, а критику властей и застройщиков лишь изредка.

Возможно, этим можно объяснить вирусные посты в соцсетях о якобы присутствии потусторонних сил, которые помогали и спасали. Например, популярная байка о некоем чеченце:

«Чеченец с места разбора завалов после землетрясения рассказывает: «Здесь даже тот, кто отошел от религии, уверует! Дети, которых извлекли из-под завалов, такие вещи рассказывают! Что их поили и кормили, играли с ними… У одного ребенка спросили: «Ты не замерз?» - «Нет, меня обнимал и согревал один человек, он исчез, когда вы пришли…».

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Конечно, надо понимать, что дети, которых извлекают из-под завалов, ничего никому не рассказывают: спасатели в мгновение ока заворачивают их в термоодеяла и бегом несут в машину «Скорой помощи». Попасть в больницу к посторонним детям, чтобы их проинтервьюировать, не так просто даже аккредитованным журналистам, не говоря уже о безымянных волонтёрах «с места разбора завалов». К тому же медикам известны состояния, близкие к бреду и галлюцинациям в чрезвычайных условиях. Но правда и то, что многие сердца в эти страшные для Турции и Сирии дни согревала только надежда и вера в лучшее.

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