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Населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил журналистам о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 100, на Южно-Донецком и Запорожском до 60, на Донецком в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск перебили свыше 115 украинских националистов, при этом полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в кровопролитных боях наши воины уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ (один из них в Херсоне), десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок, пикапов ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией удалось сжечь: самолет Су-27 ВВС ВСУ, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую сила и технику киевского режима в 124-х районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также 15 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

386 - самолетов.

210 - вертолетов.

3193 - беспилотных летательных аппарата.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7945 - танков и других боевых бронированных машин.

1031 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

4157 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8465 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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