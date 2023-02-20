Правила здоровой кожи: все о том, как за ней ухаживать и сохранить молодость надолго

В издательстве «Комсомольская правда» вышла очень полезная книга «Под покровом кожи. Советы практикующего дерматолога». Врач Мария Журавлева в предисловии говорит о том, что книга ее может быть полезна в первую очередь людям с различными кожными заболеваниями, которым не хватает объяснений врачей на приеме. Например, как понять, нужно ли сдавать анализы и где искать причину заболевания: в самой коже или где-то внутри? В каком случае необходима диета, а когда можно есть без риска заработать обострение?

Но на самом деле книга полезна всем женщинам, особенно мамам. В ней вы не найдете рецептов «супермасок», потому что их, увы, нет. А все средства, которые якобы за несколько дней разглаживают кожу, – лишь рекламный трюк маркетологов, разочаровывает нас врач. Зато есть полезные советы, как сохранить здоровый вид кожи. Например, избавиться от мочалок и скрабов, выбросить пену для ванн. Неожиданно, правда?

А еще важные советы для молодых родителей, например, как правильно вакцинировать малыша, если у него есть атопический дерматит. Или как помочь подросткам с акне. Например, научить их правильно мыться... И понять, что нужно лечить, а что может пройти самостоятельно.

Одним словом, в книге «Под покровом кожи» вы найдете простые и очень грамотные советы практикующего врача, ответы на все вопросы, которые не всегда удобно задать на приеме. Или, к сожалению, не всегда получить исчерпывающий ответ на них. Автор, дерматолог Мария Журавлева пишет о самом большом нашем органе (а кожа – это именно орган) информативно, но весело и не скучно. И главное – очень захватывающе!

ВАЖНАЯ ГЛАВА: ПРО РОДИНКИ – КОМУ НАВРЕДЯТ КРАСНЫЕ ПЯТНА

Приведем небольшой отрывок из книги, который развенчивает один из стойких мифов. К сожалению, некоторые врачи частных клиник им злоупотребляют, чтобы «развести» пациента на большое количество анализов.

Итак, миф: «Много красные родинок на коже говорят о проблемах с печенью».

– На самом деле это вовсе и не родинки, а вишневые ангиомы (старческие гемангиомы, пятна Кэмпбелла де Моргана) – доброкачественные образования, возникающие из-за разрастания клеток эндотелия сосудов, – объясняет Мария Журавлева. – Несмотря на обидное слово «старческие», есть они и у многих тридцатилетних (и я не исключение). Причина их появления точно не известна. Рассматриваются версии генетической предрасположенности, изменения в волокнах коллагена и эластина, фотоповреждение.

Но связи с поражениями печени у этих образований нет. Путаница пошла от инфантильных гемангиом (то есть тех, которые появляются при рождении). У малышей действительно наличие больше пяти образований на теле является показанием к проведению УЗИ печени. Для взрослого человека эта взаимосвязь не определена.

Что еще важно знать о вишневых ангиомах? Эти элементы абсолютно неопасные по своей природе, НИКОГДА не перерождаются в рак и единственное, чем могут навредить,– это появиться не там, где бы нам хотелось, и раздражать внешне. Если так случилось, то ангиому легко и быстро можно удалить при помощи современных методик (электрокоагуляции, лазера).