ФСБ показала задержание казнокрадов, похитивших 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

В мероприятиях по поимке преступников было задействовано более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД России выявили и пресекли деятельность крупнейшей организованной преступной группы (далее - ОПГ), которая преуспела в хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

Для задержании этой банды следователям и полицейским пришлось провести одновременно 54 обыска на 60 адресах. В мероприятиях по поимке преступников было задействовано более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии. Целый полк полицейских следил за тем, чтобы подозреваемые не избавились от улик, не спрятали деньги и ценности. А такие попытки были...

«В состав организованной преступной группы входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда России и АО «Почта России», которые в период с 2019 по 2021 гг. организовали в целях хищения незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Республики Ингушетия. Разумеется, без их ведома. Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета филиала АО «Почта России» в Республике Ингушетия для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы», - пояснили преступную схему в ФСБ России.

При этом мошенники не забывали отчитываться в том, что все полученные из Пенсионного фонда РФ денежные средства выданы населению в полном объеме. Таким образом, за два года преступники похитили из бюджета России более 2 миллиардов рублей.

Суд над 34 участниками аферы обещает быть долгим и громким. За это время число фигурантов дела может существенно вырасти. Пока подозреваемые находятся под стражей, оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются.