Ипотека для айтишников: что изменилось в условиях в 2023 году

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В 2022 году по программе льготной ипотеки для айтишников было выдано порядка 5,8 тысячи кредитов. Это не так уж много — меньше полпроцента от всех ипотечных кредитов. Причем львиную долю «айтишной» ипотеки выдал Сбербанк — 2,4 тысячи кредитов.

Но в 2023 году, по прогнозам, спрос на эту льготную программу вырастет в 1,5 – 2 раза. С 7 февраля начали действовать новые ее условия, под которые попадает гораздо больше IT-компаний, а также их сотрудников. Подробнее об изменениях рассказали эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Во-первых, выросло число компаний, работники которых могут взять льготный кредит. Теперь под условия IT-ипотеки попадает любая компания, получившая аккредитацию Минцифры как работающая в сфере информационных технологий (таких в России порядка 20 тысяч). Раньше было дополнительное условие — наличие налоговых льгот.

Во-вторых, возрастной ценз для получателей льготных кредитов увеличен до 50 лет (было 45 лет). Это важно. Как объясняют эксперты, 25 – 30 – 35-летние айтишники, на которых поначалу делалась ставка, не очень горят желанием обзаводиться собственным жильем. Многие работают удаленно и по молодости склонны к перемене мест, а в такой ситуации съемная квартира удобнее.

В-третьих, смягчены требования к доходу заемщика-айтишника. Теперь они такие:

- более 150 тыс. руб., если место работы в Москве (для столицы зарплатный ценз остался прежним),

- более 120 тыс. руб., если место работы в городе-миллионнике, но это не Москва (было 150 тысяч — как и для столицы),

- более 70 тыс. руб., если место работы в городе с населением до 1 млн человек (было 100 тысяч).

Важный момент для удаленщиков — учитывается именно тот город, где зарегистрирована IT-компания. А не тот, откуда работает сотрудник. Если, например, программист из региона удаленно трудится в московской компании, то к нему будут применяться правила по доходу как к «москвичу».

И в-четвертых, чтобы ставка осталась льготной на весь срок кредита, теперь в IT-сфере достаточно проработать пять лет. Если же по каким-то причинам уволиться с нынешнего места пришлось раньше, достаточно в течение 6 месяцев найти работу в другой IT-компании — и ставка не вырастет. Раньше на смену работы — с условием, что новое место так же будет аккредитованной IT-компанией — давалось 3 месяца.

Фото: Shutterstock

ЧТО ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ

Базовая льготная ставка — по-прежнему 5%. Хотя в Сбере она еще ниже — 4,7%, если используется сервис электронной регистрации от Домклик. (Рассчитать предварительно свои условия можно здесь).

Покупать на средства IT-ипотеки разрешается только новостройку, на вторичный рынок программа не распространяется. А вот приобрести землю и строить по договору подряда индивидуальный жилой дом — пожалуйста.

Первоначальный взнос — от 15%, можно использовать материнский капитал.

Максимальная сумма кредита зависит от региона: для регионов с населением от 1 млн человек — 18 миллионов, для остальных — 9 миллионов. И тут уже имеет значение, не где «прописана» IT-компания, а где покупается жилье или будет строиться дом. Больше подробностей можно найти в журнале Домклик.

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