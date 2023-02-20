В Российской академии наук придумали, как доставлять лекарства от деменции «точно по адресу»

Деменция – одна из фундаментальных проблем ближайшего будущего Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре РАН и Санкт-Петербургском университете придумали способ более эффективного лечения деменции и ее форм, болезней Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона. С помощью лазера удалось получить молекулярное соединение, что сможет послужить основой для будущего лекарства. Причем работать оно сможет адресно – непосредственно в поврежденных участках организма. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук.

Одна из сложностей лечения нейродегенеративных заболеваний, приводящих к трудностям с памятью, мышлением и логикой, а в перспективе, к потере понимания себя и мира, - доставить лекарство непосредственно к цели - нейронам головного мозга и участкам нервной системы так, чтобы концентрация не снижалась, а по «дороге» не повредились другие органы. Для этого ученые всего мира работают над созданием систем адресной (таргетной) доставки препаратов. Чтобы попадать точно в цель, создаются капсулы с использованием наночастиц. Российские ученые пошли дальше и провели эксперимент с применением специального лазера, который, как оказалось, может переключить работу молекул ангидридных соединений, известных еще с середины 20 века и пригодных для лечения деменции. Согласно предварительным результатам, полученное соединение имеет низкую токсичность, а его биологическая активность заключается в том, что оно блокирует ферменты (белки и их соединения), влияющие на развитие нейродегенеративных заболеваний.

В перспективе этот принцип создания целенаправленной химической реакции может послужить основой для разработки лекарства на основе ангидрида, который с помощью лазерного излучения может избирательно «включаться» только на определенном участке тела пациента.

Деменция – одна из фундаментальных угроз ближайшего будущего. По прогнозам, число людей с деменцией увеличится с 57,4 миллиона случаев во всем мире в 2019 году до 152,8 миллиона случаев в 2050-м году. Сейчас это заболевание – на седьмом месте среди самых опасных с точки зрения смертности и одна из ключевых причин инвалидности и беспомощности людей в старшем возрасте. К тому же деменция в последние годы молодеет. В феврале 2023 года был впервые зарегистрирован клинический случай, когда деменцией заболел 19-летний парень из Китая.