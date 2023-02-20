У Романа Костомарова после кровоизлияния поражена часть мозга

Несколько дней назад у олимпийского чемпиона начались отеки Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров находится в критическом состоянии. У спортсмена поражена часть мозга, произошло кровоизлияние в мозг.

"Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое", - цитирует собеседника РИА Новости.

Очаги поражений найдены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли, передает life.ru.

"У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию", - заверил собеседник ТАСС.

Несколько дней назад у олимпийского чемпиона начались отеки. Почки и печень плохо справляются с большим количеством жидкости. Врачи допускали, что проблема перейдет в мозг.

"Начался процесс распада всех органов", - заявляла врач-нефролог израильского медицинского центра Хадасса в Москве Анна Коробкина. Она сообщала, что у фигуриста, по всей вероятности, уже наблюдается полиорганная недостаточность. Также специалист добавляла, что у таких пациентов высока вероятность развития отека мозга.