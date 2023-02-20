«Для нас он останется живым»: режиссер фильма «Нюрнберг» Лебедев поделился воспоминаниями о работе с Артемьевым

Николай Лебедев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над нацисткой Германией видимо, обречен стать хитом. Ведь над картиной трудился легендарный композитор Эдуард Артемьев, ушедший из жизни в прошлом году.

- Мы успели поработать вместе с Эдуардом Николаевичем еще над «Легендой № 17». Однако подружились мы именно на «Нюрнберге». Когда делали «Легенду № 17» мне казалось, что Артемьев не хочет писать музыку к этой картине, — рассказал KP.RU Николай Лебедев на пресс-конференции в отеле «Карлтон». - Много позже я узнал от него, что Эдуарда Николаевича просто напугал объем работы. Но он все равно написал потрясающую музыку, за которую потом получил «Золотого орла», — вспоминал Лебедев.

По словам режиссера, Артемьев успел увидеть «Нюрнберг» и остался доволен картиной.

- После просмотра, когда зажегся свет, лицо Артемьева осветилось не только в прямом, но и в переносном смысле, — говорит Николай Лебедев. - Мне стало понятно, что он возьмется за музыку к фильму. Артемьев не брался за картины, которые ему были не интересны. К работе над «Нюрнбергом» он подошел с большим азартом. Он этому проекту посвятил почти год жизни. Артемьев - большой ребенок. Мудрый. С фантастическим характером, с невероятным чувством юмора и распахнутой душой. Поэтому он мог писать мелодии, которые остаются в нашей памяти на десятилетия. Каждый раз, когда Эдуард Николаевич присылал мне очередной музыкальный эскиз, я старался быть все время на связи. Если хотя бы на час задерживался, слышал от него: «Вам, наверное, не понравилось». Я тут же отвечал ему: «Да, вы что, просто был без интернета!»

Перед премьерой вышел новый клип Филиппа Киркорова Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, Эдуард Николаевич, завершив работу над нашим фильмом, ушел из жизни… Мы не стали брать его фамилию в траурную рамку в титрах. Для нас он останется живым, — объяснил режиссёр.

Помимо музыки Эдуарда Артемьева, перед премьерой вышел новый клип короля эстрады Филиппа Киркорова на душещипательную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь».

В клип вошли самые лиричные кадры из «Нюрнберга».

- Это предпремьерный саундтрек картины. В фильме этой красивой песни не будет, поскольку все-таки у нас немного другая тема.

Три года назад мне позвонил Филипп Киркоров и показал эту песню, — делится с KP.RU Николай Лебедев. — Я на тот момент ещё только начал снимать фильм. Филипп сказал: «Я подожду…» И он, как очень дисциплинированный человек, ждал, когда мы доделаем фильм. Потом мы сняли ему клип с кадрами из фильма, Филипп остался доволен. Вообще он очень талантливый артист. И эта песня, как мне кажется, раскрыла его талант с другой стороны, показала, каким он может быть лиричным и глубоким.

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