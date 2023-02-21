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Общество21 февраля 2023 6:00

Не пропустите: специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» «Новейшая история России»

«Комсомолка» расскажет, как изменились страна и мир за последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем
«Комсомолка» расскажет, как изменились страна и мир за последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем

«Комсомолка» расскажет, как изменились страна и мир за последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогие читатели,

Купите 22 февраля специальный выпуск «Комсомольской правды» «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года!

Основные темы выпуска:

- Стенограмма послания президента России Федеральному собранию 21 февраля 2023 года

- Год назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Право республик Донбасса на независимость и историческое право России на эти регионы — не только Донбасс, но и Приазовье: Запорожскую и Херсонскую области. Как проходит интеграция новых регионов и что это даст для развития России.

- Нас вынудили: Какие предложения о всеобщей безопасности Россия делала Западу накануне начала специальной военной операции. И как коллективный Запад их проигнорировал

- Мы ответили: Что показали битвы за Мариуполь, Северодонецк с Лисичанском и Соледар с Бахмутом.

- До последнего украинца: Бывшие западные партнеры боятся прямого военного столкновения с Россией, но все время «подбадривают» украинцев умирать, поставляя оружие.

- Главные тайны санкционной войны.

- Все для победы: что делают для фронта волонтеры-изобретатели, какие маскировочные сети шьют в Марфиной обители, какие письма и посылки отправляют на передовую школьники страны.

Спрашивайте во всех точках продажи прессы вашего города 22 февраля!

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