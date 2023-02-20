Шойгу вручил командующим войсками погоны генерал-полковника

Награжденные выполнили поставленные министром задачи, лишив противника тысяч единиц боевой техники, и сберегли при этом жизни мирных жителей украинских городов и сел. Фото: mil.ru

В Национальном центре управления обороной России прошла торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий еще нескольким высшим и старшим офицерам», - прокомментировали кадры награждения в Минобороны России и отметили, что соответствующий указ президента был опубликован 17 февраля.

Глава военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в военной службе.

Отметим, что оба генерал-полковника кадровые, боевые офицеры, которые успели проявить свои качества в Сирии, а также на Донбассе.

Летом прошлого года Сергей Шойгу дал указания Рустаму Мурадову на «приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми».

Глава военного ведомства приказал уничтожить все силы и средства Вооруженных сил Украины, что обстреливают мирных жителей, но сделать это так, чтобы не пострадало мирное население украинских городов и сел. Задача оказалась не простой (украинские националисты постоянно прикрывались мирными гражданами, как «живым щитом»), но выполнимой.

Отметим, что за время операции наши воины уничтожили 405 зенитных комплексов, 1031 машин реактивной системы залпового огня и 4157 орудий полевой артиллерии ВСУ.