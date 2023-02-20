Росздравнадзор зарегистрировал первые российские имплантаты для позвоночника

Операции с отечественными кейджами уже проводились в нескольких региональных медучреждениях Фото: Александр ГЛУЗ

Ежегодно в России проводится примерно 40 тысяч операций на позвоночнике по самым разным показаниям. Примерно 10 тысяч из них проводят с применением имплантов (кейджей). Большая часть из них была импортной.

Недавно, как пишет Медвестник, Росздравнадзор зарегистрировал первые в России 3D-печатные кейджи для позвоночника отечественного производителя. Как предполагают в компании, которая производит импланты под брендом Pozvonoq, запуск серийного производства позволит заместить до 20% импортируемых в страну кейджей для спинальной хирургии.

Операции с отечественными кейджами уже проводились в нескольких региональных медучреждениях. Российские имплантаты создаются из биосовместимого титанового сплава c учетом специфики дефекта и анатомических особенностей опорно-двигательного аппарата пациента, то есть индивидуально, поэтому у них высокий показатель приживаемости.