«Тысяча пушек без масла»: Что пообещал Байден Зеленскому и сможет ли это изменить ход спецоперации

Военный обозреватель Баранец объяснил, что обещания Байдена Зеленскому бессмысленны Фото: REUTERS

Во время визита в Киев Байден заявил:

США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков, тысячи БМП, тысячу артиллерийских систем, более 2 миллионов снарядов.

Если суммировать все перечисленное, то такого боевого «железа» вполне хватит для оснащения крупной армии с численностью личного состава в 300-350 тысяч человек. Если все это, конечно, еще будет поставлено на Украину. Однако, радикально переломить ход конфликта даже такие поставки вряд ли смогут.

Дело в том, что все эти западные посылки оружия будут растянуты по времени: судя по недавним заявлениям министров обороны стран НАТО, что-то начнет поступать уже в марте, что-то к концу этого года, а некоторые крупные партии тяжелой техники обещают Киеву передать «в течение полутора-двух лет». Если западные вооружения станут поступать на Украину небольшими «порциями», то, безусловно, они, как и прежде, будут уничтожаться Российской армией на поле боя. Перемалываться. За время спецоперации уже уничтожена большая часть боевой техники, поставленной на Украину странами НАТО. Но это – одна сторона вопроса. Другая (и не менее важная!) заключается в том, насколько эффективно Российская армия будет перемалывать западные вооружения на «точках входа» (на границе Украины с Польшей, Румынией или Словакией). Если такую задачу удастся успешно решить, то западные поставки могут потерять смысл.

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200 миллиардов долларов Украине! Есть ли этому предел?

Телеведущая американского телеканала Foх News:

- С учетом обещанного Байденом в Киеве мы уже подошли к цифре в 200 миллиардов долларов помощи Украине! Все больше людей задают вопрос: а есть ли у всего этого предел и где он?

Представитель Пентагона Джон Кирби:

- Не знаю. Мы хотели бы, чтоб все закончилось прямо сейчас. На условиях, которые устроят президента Зеленского. Но, как сказал наш президент Байден, мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Он не шутил.

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