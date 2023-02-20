Что будет, если не пустить газовика: россияне проголосовали за введение новых штрафов

Россияне поддержали предложение штрафовать соседей за отказ пускать газовиков в квартиру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувший месяц в России произошло сразу два масштабных ЧП из-за утечки газа. Взрывы повлекли обрушение подъездов в многоквартирных домах, погибли люди. В связи с этим в стране решено было ужесточить надзор за состоянием газовой инфраструктуры. В Госдуме уже предложили ужесточить ответственность для тех людей, которые не пускают к себе в квартиры газовщиков для проверки оборудования. Большинство россиян эту инициативу поддержали и рассказали, какое наказание для нарушителей считают наиболее справедливым. Исследование провел сайт KP.RU.

Больше половины участников опроса считают, что административного наказания для нарушителей будет достаточно. Так, 39% респондентов заявили, что таким людям нужно выписывать крупные штрафы, тогда они начнут задумываться о безопасности соседей и соблюдать все необходимые требования.

«Для безопасности людей, таких надо наказывать и очень строго. Оправданий для безответственных жильцов тут нет и не может быть. А газовым компаниям надо сделать все, чтобы их приход был официальным и подконтрольным, чтобы люди знали, что к ним идет проверка, а не мошенники», - говорит участник опроса.

Более того, еще 5% и вовсе заявили, что справедливое наказание – административный арест. Тогда люди точно запомнят, каково подвергать опасности жизни стольких людей.

16% опрошенных предложили еще более жесткое наказание – уголовную ответственность для тех, кто отказывается от проверок.

Но не все оказались столько строги. 17% опрошенных считают, что при данном нарушении достаточно простого предупреждения. Люди ведь часто не пускают газовщиков, потому что опасаются мошенников, не хотят впускать в дом посторонних людей. Некоторые признаются, что и сами не открывают двери, если кто-то ломится к ним без предупреждения.

«Люди опасаются мошенников, часто таскаются неизвестные личности, даже с корочками. А как узнать, настоящий газовщик или нет», - говорит участница опроса.

«Я и сама никого не пускаю, если на стенде в подъезде нет объявления», - кивает другая.

Еще 14% и вовсе говорят, что никакого наказания вводить не нужно, не то это нарушение, чтобы наказывать людей.

А вот оставшиеся 9% опрошенных считают, что дело не в наказании, надо просто наделить газовщиков определенными полномочиями. Если в квартире долго не проводилась проверка, и жильцы не пускают специалистов, нужно просто взламывать дверь, т.к. это единственный способ обезопасить весь дом.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,8 тысячи человек.