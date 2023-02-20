Шойгу встретился с новым генсеком ОДКБ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым.

Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением (с 1 января 2023 года сроком на три года) на должность: «Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что Ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом Вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления вооруженных сил Казахстана».

Глава военного ведомства поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность и обсудил совершенствование силового потенциала организации

В ходе встречи глава российского военного ведомства обсудил актуальные вопросы развития военной составляющей Организации и совершенствования ее силового потенциала.

Министр также выразил надежду на то, что опыт Имангали Тасмагамбетова послужит дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ, как на международной арене, так и внутри каждого из государств, которые входят в организацию.

«Спасибо за возможность с вами встретиться, понимаю, что сейчас время на вес золота», - поблагодарил Тасмагамбетов и проинформировал министра о своей встрече с председателем Совета коллективной безопасности, президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе встречи глава российского военного ведомства обсудил актуальные вопросы развития военной составляющей Организации и совершенствования ее силового потенциала.

С ним генсек ОДКБ подписал план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности, что были приняты в конце прошло года.