В США расплодились бледные поганки нетрадиционной сексуальной ориентации

Бледные поганки, вылупившиеся из яиц.

Американские микологи – грибники, выражаясь проще, раскусили (в переносном смысле, конечно) бледную поганку. Поняли за счет какой хитрости самый ядовитый в мире гриб с потрясающей скоростью и сверх всякой меры распространился у них в США - более всего в Калифорнии. Оказывается, бледные поганки (Amanita phalloides) или зеленые мухоморы, прибывшие из Евразии в начале ХХ века, сменили сексуальную ориентацию – отказались от традиционного полового размножения в пользу однополого. Не всем, но большинству «гомосеков» для продолжения рода теперь не нужны партнеры противоположного пола – им достаточно самих себя.

Уточню для ясности: половое размножение поганок не подразумевает секс между поганкой-мужчиной и поганкой-женщиной в нашем его понимании. Совокупление разнополых особей происходит под землей посредством специальных структур вроде корней. В результате образуются сначала своеобразные яйца, а потом и тела, клетки которых несут в себе гены обоих «родителей».

У некоторых бледных поганок зеленые шляпки. За это их называют зелеными мухоморами.

Гомосексуальны поганки себя копируют - по сути, клонируют, что избавляет их от поисков партнеров, облегчает размножение и, как следствие, распространение.

Ученые, обследовав «приплод» во многих местах Калифорнии, обнаружили, что новорожденные поганки абсолютно идентичны одному родителю. Какого он пола микологи не уточняют.

Каким образом грибы перешли к нетрадиционному способу продолжения рода выяснить пока не удалось. Впрочем, и с людьми-то до конца неясно – по поводу того, почему они меняют ориентацию, ожесточенно спорят. Но не осуждают. Проявляют толерантность, которая на поганок в виде исключения не распространяется.

ДЛЯ СПРАВКИ

Смертельно вкусно

Бледные поганки вырабатывают аматоксин – яд, смертельную дозу которого содержит всего одна шляпка гриба, диаметром каких-то 4-5 сантиметров.

Аматоксин разрушает печень и приводит к смерти в течение 72 часов. Нейтрализовать его нельзя никаким образом. Выживших нет.

По слухам, которые, возможно распространяют пациенты перед тем, как отойти в мир иной, бледные поганки вкусны. От этого их не замечают среди доброкачественных грибов. А по неопытности принимают за шампиньоны или сыроежки.

В России шанс отведать бледных поганок, затесавшихся среди тех же сыроежек или груздей, имеют любители покупать соленые грибы у «старушек». Старушки хоть и клянутся: «Сами собирали, не бойтесь ничего!», но могут ошибиться просто в силу невнимательности.

Разбираться с поведением бледных поганок американские ученые начали не случайно - их обеспокоила статистика смертей от отравления грибами. Количество смертей за несколько лет многократно возросло, конкретно на счету бледных поганок их стало более 90 процентов.

Бледные поганки предпочитают лиственные леса, в которых преобладают дубы. Хотя иной раз они селятся и в смешанных лесах.

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Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер.

(Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда)

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