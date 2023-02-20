Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Перевалов отправил «тюльпаны» во вражеский дот

Подполковник Александр Завадский и Старший лейтенант Олег Перевалов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

ОТБИЛ С ПОЛКОМ ВОСЕМЬ АТАК

Подполковник Александр Завадский

«Перед мотострелковым полком под командованием подполковника Александра Завадского была поставлена задача – организовать оборону на одном из направлений. Противник превосходящими силами при поддержке артиллерии и армейской авиации начал наступление по всему фронту обороны, удерживаемой полком под командованием Завадского.

Благодаря тому, что Александр грамотно распределил силы, расставил блокпосты, российские мотострелки завязали бой с националистами на выгодных позициях.

Грамотное руководство, организованная и продуманная оборона, заранее подготовленные оборонительные позициям, позволили полку в течение суточной обороны, отразить все атаки превосходящих сил противника, несмотря на поддержку артиллерии и авиации.

В течение суток российские подразделения отбили восемь атак противника с трех направлений общей численностью более 300 националистов. В ходе боя потери противника составили до 10 танков и других боевых бронированных машин, а также большое количество живой силы. Благодаря мужеству и героизму подполковника Александра Завадского, а также профессионализму его подчиненных противнику был нанесен серьезный урон, а его войска были отброшены на исходные позиции».

ОТПРАВИЛ «ТЮЛЬПАНЫ» ВО ВРАЖЕСКИЙ ДОТ

Старший лейтенант Олег Перевалов

«Расчет самоходного миномета «Тюльпан» под командованием старшего лейтенанта Олега Перевалова выполнял боевую задачу по огневому прикрытию батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, штурмующей укрепления противника. В ходе продвижения Олег обнаружил хорошо укрепленную долговременную огневую точку, из которой националисты открыли пулеметный огонь по нашим войскам. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны противника, Перевалов вместе с подчиненным личным составом, заняв выгодную огневую позицию, открыл огонь из миномета по вражескому доту. В результате грамотных и самоотверженных действий офицера и его подчиненных было уничтожено оборудованное бетонное укрепление противника с вражеским пулеметным расчетом, что позволило продолжить нашим подразделениям развить наступление и заставить боевиков отступить».

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