Предрекали катастрофу, но просчитались: почему в 2022 году экономика России снизилась лишь на 2,1%

Mы значительно нарастили выпуск оборонной продукции. Предприятия работают в три смены Фото: REUTERS

Росстат поставил паникеров на место. По подсчетам статистического ведомства по итогам прошлого года ВВП России упал всего на 2,1%. А было дело, еще апреле прошлого года Всемирный банк нам пророчил экономическую яму в целых 11,2%. Да что там иностранцы — наш родной Минэкономразвития представил годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8,8-12,4%.

Но в итоге и близко не было такого падения. Уже в конце прошлого года Минфин, как бы, сам себе не веря, дал осторожную предварительную оценку, что ВВП упал, но не так сильно как от него ждали зарубежные и некоторые наши экономисты: всего на 2,7%. А в понедельник, все подсчитав и взвесив, Росстат с цифрами в руках доказывает, что реальный результат еще лучше — те самые 2,1%.

Даже сомнения берут, стоит ли ему верить? Ведь известно, что говорят про статистику…

- Считаю, что Росстат дает верную оценку, - сказал kp.ru экономист Денис Ракша. - Такое минимальное падение произошло прежде всего благодаря хорошей работе нефтегазового комплекса. Добыча нефти выросла на 2 процента. Эмбарго началось только 5 декабря, а предшествующие несколько месяцев Европа закупала наши углеводороды со страшной силой.

Но не нефтью единой

- Второй фактор, положительно влияющий на ВВП — это то, что мы значительно нарастили выпуск оборонной продукции, - продолжил эксперт. - Предприятия работают в три смены, у них прямо страда.

В некоторых отраслях наблюдалось заметное падение производства, например, в автомобилестроении. Однако доля того же автопрома в общей экономической копилке по сравнению с нефтью невелика, отметил Ракша.

Какие прогнозы на этот год: хуже не будет

- Всемирный банк, а следом и наш Центробанк улучшили свои прогнозы на текущий год, - рассказал Ракша. - Это и понятно: сравнивать будем с достаточно низкой базой 2022 года. Пусть ненамного, но ВВП все-таки упал. Нефть будет по-прежнему хорошо добываться и продаваться, если объемы и упадут, то незначительно. Кроме того, достаточно сильно вырастут государственные вливания в экономику, в частности, в оборонку. Все это, думаю, приведет к небольшому росту ВВП.