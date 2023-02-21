Анекдоты: Сколько человека ни воспитывай на благородных примерах, а он все равно хочет жить хорошо!

Врачи запретили мне нервничать. Теперь телевизор не смотрю, в интернете не сижу. Подскажите, как заблокировать вид из окна?
* * *
Идет по пустыне путник, встречает бедуина:
- Подскажите, где здесь туалет?
- Идите прямо, прямо, а в четверг поверните направо.
* * *
Алкаш набухался до чертиков, уснул мертвым сном и проспал конец света.
Просыпается, выходит на улицу - небо черное, вокруг никого, ни единой души, зато все магазины открыты, на полках - тысячи бутылок спиртного…
- Значит, все-таки в рай…
* * *
Хозяйке на заметку.
Чтобы узнать, посолен ли борщ, достаточно опустить в него два электрода и пустить по ним ток. Если появился запах хлора - значит, борщ посолен.
* * *
Кстати, друзья, а никто не летит в Рим на следующей неделе? У меня к вам маленькая просьба: не летите, а то я буду завидовать.
* * *
Для выхода из кризиса
отечественного автопрома был организован международный конкурс по созданию проекта суперсовременного российского автомобиля. Одно из условий конкурса: победитель получает право назвать машину своим именем.
В итоге победителем конкурса был признан китайский инженер по имени Жи Гу Ли.
* * *
- Папа, что такое альтернатива?
- Вовочка, вот представь, я даю тебе $100, ты покупаешь 5 куриц. Они несутся, куриц становится больше, у тебя появляется ферма... Случилось наводнение, и все курицы утонули! Понял, сынок?
- Нет, папа! Что же такое альтернатива?
- Альтернатива, сынок, это утки!
* * *
Купил книжку «Этому не научат в автошколе», пришел домой, лег на диван, открыл титульный лист, там написано «Всё о комнатных растениях»…
* * *
Все эти новогодние грузовики кока-колы водят обычные люди. Голодные, уставшие, со старым фото полуголой Наташи Королевой на приборной панели.
* * *
В чисто женском коллективе ввиду отсутствия мужчин пришлось найти козу отпущения.
* * *
Блондинка говорит подруге:
- Знаешь, у меня в последнее время совсем другие требования к мужчинам. Главное, чтобы он был добрый, нежный, неглупый… Как ты думаешь, есть такие в Газпроме?
* * *
Фраза «Приезжай, я дома одна» заставила бегать больше людей, чем Nikе и Аdidаs, вместе взятые.
* * *
Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку, а там пьяный мужик:
- Алло! Скажите... Я с вами по телефону разговариваю?
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, а я в трусах.
* * *
Из объяснительной записки:
«Я не пришел 2 мая на работу, потому что думал, что пришел».