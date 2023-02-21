Анекдоты: Сколько человека ни воспитывай на благородных примерах, а он все равно хочет жить хорошо!

Врачи запретили мне нервничать. Теперь телевизор не смотрю, в интернете не сижу. Подскажите, как заблокировать вид из окна?

* * *

Идет по пустыне путник, встречает бедуина:

- Подскажите, где здесь туалет?

- Идите прямо, прямо, а в четверг поверните направо.

* * *

Алкаш набухался до чертиков, уснул мертвым сном и проспал конец света.

Просыпается, выходит на улицу - небо черное, вокруг никого, ни единой души, зато все магазины открыты, на полках - тысячи бутылок спиртного…

- Значит, все-таки в рай…

* * *

Хозяйке на заметку.

Чтобы узнать, посолен ли борщ, достаточно опустить в него два электрода и пустить по ним ток. Если появился запах хлора - значит, борщ посолен.

* * *

Кстати, друзья, а никто не летит в Рим на следующей неделе? У меня к вам маленькая просьба: не летите, а то я буду завидовать.

* * *

Для выхода из кризиса

отечественного автопрома был организован международный конкурс по созданию проекта суперсовременного российского автомобиля. Одно из условий конкурса: победитель получает право назвать машину своим именем.

В итоге победителем конкурса был признан китайский инженер по имени Жи Гу Ли.

* * *

- Папа, что такое альтернатива?

- Вовочка, вот представь, я даю тебе $100, ты покупаешь 5 куриц. Они несутся, куриц становится больше, у тебя появляется ферма... Случилось наводнение, и все курицы утонули! Понял, сынок?

- Нет, папа! Что же такое альтернатива?

- Альтернатива, сынок, это утки!

* * *

Купил книжку «Этому не научат в автошколе», пришел домой, лег на диван, открыл титульный лист, там написано «Всё о комнатных растениях»…

* * *

Все эти новогодние грузовики кока-колы водят обычные люди. Голодные, уставшие, со старым фото полуголой Наташи Королевой на приборной панели.

* * *

В чисто женском коллективе ввиду отсутствия мужчин пришлось найти козу отпущения.

* * *

Блондинка говорит подруге:

- Знаешь, у меня в последнее время совсем другие требования к мужчинам. Главное, чтобы он был добрый, нежный, неглупый… Как ты думаешь, есть такие в Газпроме?

* * *

Фраза «Приезжай, я дома одна» заставила бегать больше людей, чем Nikе и Аdidаs, вместе взятые.

* * *

Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку, а там пьяный мужик:

- Алло! Скажите... Я с вами по телефону разговариваю?

- Нет, по телевизору!

- Господи! Прямой эфир, а я в трусах.

* * *

Из объяснительной записки:

«Я не пришел 2 мая на работу, потому что думал, что пришел».