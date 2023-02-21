Пранкеры разыграли Меркель, и та сдала Украину вновь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Изюмом украинцам лучше не летать

Западная группировка войск на Купянском направлении за сутки уничтожила полтора взвода, один танк и три автомобиля. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала роту противника, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Южная группировка войск на Донецком направлении, взаимодействуя с подразделениями ВДВ, освободили Парасковиевку в ДНР. Противник потерял 115 военнослужащих, БМП, три бронемашины, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях также нанесла немалые потери противнику — два взвода убитыми, один танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении выведены из строя САУ«Акация» и «Гвоздика» , буксируемая пушка «Гиацинт» и три гаубицы Д-30. А истребительной авиацией ВКС России в районе Изюма в воздушном бою сбит Су-27 ВВС Украины. Рожденный ползать летать не может.

Африке и Азии плевать на «украинское давление» Запада

Financial Times написала, что давление коллективного Запада по украинскому вопросу не убедило страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России. Издание отмечает, что, несмотря на сбор мировой элиты в Мюнхене с предъявлением «доказательств» угрозы от России для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Москвой. А лидеры стран «третьего мира» больше обеспокоены проблемами инфляции, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасностью, чем конфликтом на Украине. Нормальная реакция здоровых людей.

Каратели Донбасса используют газовые гранаты США, Англии и Израиля

Ян Гагин, советник главы ДНР Пушилина, сообщил, что ВСУ используют на Донбассе запрещенное химическое оружие – газовые гранаты американского, британского и израильского производства. Что нарушает международные конвенции по ведению войны. В частности, есть наши бойцы, получившие поражения на артемовском фронте. Гагин отметил, что уже летом 2022 года были зафиксированы случаи, когда ВСУ использовали на линии соприкосновения отравляющие аэрозоли, распыляя из с квадрокоптеров. Украинская сторона также применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы. Но в «преступлениях против человечности» по прежнему обвиняют российскую сторону.

Польские наемницы губят свою молодость под Кременной

По словам подполковника в отставке Андрея Марочко, ВСУ перебросили под Кременную иностранных наемников. Большую часть из них составляют поляки. Установлено, что среди наемников есть женщины. А официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Варшаву в замалчивании фактов массового участия граждан Польши в конфликте на Украине на стороне Киева. В это же время глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предал гласности шокирующие факты: ВСУ отрубают погибшим наемникам кисти и головы, чтобы осложнить опознание тел. В общем, маникюр и макияж не спасет.

Через Украину прокачали слишком много российского газа

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что заявка на транспортировку российского голубого топлива через Украину на 20 февраля выросла до максимального значения с начала 2023 года. Из России на Запад за сутки прокачали 39,2 млн кубометров. Показатель со среды по пятницу на минувшей неделе был на уровне 35,8 млн куб. м. Топливо шло через газоизмерительную станцию «Суджа». Через ГИС «Сохрановка» Киев качать не хочет из-за многомесячного «форс-мажора при приеме газа для транзита». Плохому танцору всегда что-то мешает.

Зачем Зеленский пообещал Берлускони водку

В прошлом года Берлускони пошутил, что Путин подарил ему водку на день рождения. Спустя почти полгода Зеленский на шутку отреагировал, сказав, что Киев может отправить экс-лидеру Италии свою водку «отличного качества». Шестой президент Украины, комментируя изданию Corriere della Sera слова Берлускони о «20 бутылках водки, подаренных ему Путиным осенью прошлого года», сообщил следующее: «Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества. Если хотите, мы ее ему подарим». Сам Берлускони сообщил, что его слова о подарке были шуткой. Ну, а те, кто на это резко реагируют, наверное — шуты.

Западные поставки утилизируются в незалежной

Служба внешней разведки утверждает, что большую часть переданной Западом Украине военной техники российские силы уничтожили. Пресс-служба ведомства сообщила: «С декабря 2021-го страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем». Также Киев получил от союзников 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов. Россия направляла странам НАТО ноты из-за поставок вооружений незалежной — наше возмущение запад не замечал. Поэтому глава нашего МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Большая часть этих танков и боевых машин пехоты к февралю 2023-го уже сожжена. Теми ракетами и снарядами, которые у России «кончились» еще прошлой весной.

Более 5.3 млн беженцев прибыло в Россию из Украины и Донбасса

С февраля 2022 го по 20 февраля 2023-го на территорию РФ прибыло более 5,3 млн человек, включая 738 тысяч детей.

В пунктах временного размещения в 64 регионах России находится чуть более 40 тысяч человек. Для беженцев организованы единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на человека. Всего выплачено более 12,3 млрд рублей. А Польша и Германия, принявшие более чем миллион беженцев из Украины, эксплуатируют прибывших на самых грязных работах и собираются брать плату за проживание. Два мира, два Шапиро.

Пранкеры разыграли Меркель, и та сдала Украину вновь

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и обсудили с ней политику европейских стран в ходе острого кризиса на Украине. Розыгрыш опубликован в выпуске авторской программы «ШоуВил». В нем экс-глава немецкого правительства призвала Запад к антироссийскому единству, но не стала оценивать вероятность «поражения» ВС РФ по итогам спецоперации на Украине и перспективы дипломатического диалога вместо активных боевых действий. Меркель подчеркнула, что для Германии важна согласованная политика всего коллективного Запада при поставках оружия и боевой техники киевскому режиму. Характер стойкий, нордический.

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