Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров Фото: REUTERS

Спустя ровно две недели после разрушительного бедствия - новое мощное землетрясение в Турции и Сирии, в регионе снова ощущаются мощные подземные толчки, передает корреспондент «КП» в Турции. Землетрясение магнитудой 6,4 началось в 20:04 по московскому времени. Его эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.

В 20:07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», — рассказал корреспондент.

В свою очередь, телеканал Al Haber сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай.

«В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее», — отметила корреспондент Эмине Кавасоглу.

Новое мощное землетрясение в Турции магнитудой более 6 баллов произошло около города Антакья Фото: REUTERS

По словам журналистки, во время поездки на машине ее вместе с коллегами «стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли».

Телеканал CNN Türk также сообщил, что провинцию Хатай сегодня посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако во время землетрясения он находился уже не в этом регионе, а в Кахраманмараше.

Мэр Хатая Лютфю Саваш заявил, что в результате землетрясения в городе разрушены несколько зданий, есть люди под завалами.

В свою очередь, власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. После новых землетрясений на юго-востоке страны известно о восьми раненых, они госпитализированы, риска цунами нет, сообщил вице-президент.

Дома разваливаются, как коробки, люди снова стонут под завалами Фото: REUTERS

Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндирес и Азазе на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.