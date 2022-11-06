Почему мир снова стоит на пороге ядерной войны, как соцсети промывают мозги детям и куда пропал Иван Ургант

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Мария Захарова - о возможности переговоров с Украиной, рабском положении Европы и как выборы в США повлияют на баланс сил в мире (слушать)

2 место. Полковник Баранец: Американцы намерены отправлять на Украину целые подразделения (слушать)

3 место. «Ты себя в зеркале видела, уродина?»: Киркоров жёстко прошелся по Наргиз Закировой (слушать)

4 место. Может ли битва за Херсон сломать военную карьеру генерала Суровикина? (слушать)

5 место. Расследование КП: Куда пропали Иван Ургант, Гарик Харламов и Михаил Галустян (слушать)

6 место. Никита Кричевский: «Зерновая сделка» выгодна Турции и Украине, но не России (слушать)

7 место. 60 лет Карибскому кризису: почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? (слушать)

8 место. Если родился с гаджетом в руке. Как соцсети промывают мозги детям (слушать)

9 место. 105 лет со дня революции. Как Запад сегодня использует те же схемы, чтобы развалить Россию (слушать)

10 место. Зачем 85 лет назад золотые звезды на башнях Кремля заменили на рубиновые и куда дели царских орлов (слушать)