Учёные сделали шокирующее открытие: На Земле скоро не будет дня и ночи

Глобальное потепление уменьшит разницу между ночными и дневными температурами, считают климатологи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Земле скоро не будет дня и ночи. Звучит апокалиптично. На самом деле - солнце светить не перестанет, рассвет и закат каждый день, все в порядке. А ночью - Луна и звезды.

В чем тогда дело? В дневной и ночной температуре воздуха. Разница между ними постепенно стирается, обнаружили климатологи. И виновато в этом глобальное потепление.

До сих пор учёные не особо обращали внимания на этот эффект изменения климата. Во всех расчётах и долгосрочных прогнозах учитывается среднесуточная температура.

А между тем разница между дневной и ночной температурой воздуха важна для многих процессов. Когда можно сажать сельскохозяйственные культуры, например, чтобы растения не замёрзли. Когда пора собирать урожай. Для отопления. Для здоровья (особенно летом в жару - прохладные ночи заметно смягчают воздействие зноя на организм, а вот если и ночью жара не спадает, уже сложнее).

Учёные из нескольких университетов США, Японии и Китая решили изучить этот момент досконально. Взяли суперкомпьютер Университета Цукубы в Японии, создали очень детальную модель прогнозов - с разрешением 2 кв. км (обычно в климатических моделях используют разрешение 100 кв. км). Данные о температуре и других параметрах погоды в начале XXI века, в 2005 - 2014 годах. И сценарии климатических изменений к концу нынешнего столетия. Учитывали в том числе количество осадков и влажность почвы.

Что спрогнозировали в итоге? И дневная, и ночная температура воздуха повысятся. Это, впрочем, не новость. Однако оказалось, что дневная температура будет расти чуть медленнее, чем ночная, причём в очень многих регионах Земного шара.

Причина - в облаках. Их станет больше. И они будут мешать солнцу нагревать воздух днём. А ночью, наоборот, защитят землю от быстрого выхолаживания. В результате разница между дневной и ночной температурой окажется меньше, чем сейчас. Намного ли? Не очень - на 0,25 - 0,5 градуса. Хотя точные цифры зависят от местных особенностей.

- Как изменится облачность из-за глобального потепления, прогнозировать очень сложно, - признаёт Дэв Нийоги из Университета Техаса (США).

- Но при этом очень важно, - уверен его коллега, доцент Университета Цукубы (Япония) Зоан Куанг Ван. - Облака играют ключевую роль в изменении температуры в течение суток, так как влияют и на количество солнечной радиации, и на теплообмен между поверхностью Земли либо океана и атмосферой. А разница между дневной и ночной температурой воздуха важна для жизни человека, животных и растений.