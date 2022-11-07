Скрючился, отрастил шею и ест, не толстея: Ученые нарисовали человека будущего. И он пугает

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Это Минди - человек из будущего! Во всяком случае так, по мнению художника, будут выглядеть люди через тысячу лет. Эта девушка - творение специалистов телекоммуникационной компании TollFreeForwarding. Прежде чем нарисовать столь привлекательный образ будущего они изучили исследования и высказывания экспертов на тему: как цифровые технологии влияют на анатомию человека. Логика здесь простая, 25 миллионов лет назад предки человека решились на революционный шаг и перешли к прямохождению. В результате освободились передние лапы, а хвост - исчез! Потому что при таком способе движения полностью изменилась система поддержания равновесия и хвост стал не нужен. Мы живем в эпоху таких же тектонических изменений, как никак цифровая революция на дворе. Следовательно, использование смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов способны физически изменить наше тело. Итак, какие же анатомические изменения пророчать нашим далеким потомкам?

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1. Текстовый коготь

Годами сжимая смартфон в руке люди запустят эволюционный процесс по отращиванию большого пальца - ведь им так удобно набирать сообщения в мессенджере! Ученые даже придумали название для этого нового органа, его нарекли “текстовый коготь”.

2. Локоть в положении “рука чести”

Постоянно удерживая мобильный телефон перед глазами, мы сформируем у себя “смартфонный локоть”. Это положение, когда плечевой сустав и предплечье образуют угол в 90 градусов. В перспективе подвижность в этом суставе будет ограничена в силу эффекта, который называется локтевой туннельный синдром. Такое заболевание и сегодня встречается в результате защемления локтевого нерва. Но у потомков рука будет зафиксирована в этом несколько двусмысленном положении, как будто они готовятся продемонстрировать окружающим размашистый русский жест “от локтя”, родственником которого является скромный европейский оттопыренный средний палец. Остроумные французы не без ехидства называют этот жест “рука чести”.

3. Приятная горбинка в позвоночнике

Аристократическая осанка, широко расправленные плечи — все это станет пережитком доцифрового прошлого. Необходимость держать мобильник в зоне внимания заставит человека сгорбиться и опустить очи долу.

4. Шея борца

Изменения осанки затронут и мышцы шеи. Подсчитано, чтобы удержать макушку в положении под кодовым названием “гордо поднятая голова” достаточно усилия эквивалентного 5–6 килограммам. Когда голова опускается вниз, то весит уже гораздо больше, поскольку возникает эффект рычага. При угле в 15 градусов нагрузка на шею увеличивается до 13 кг. Борцовская шея продвинутому пользователю практически гарантирована.

5. “Кошачий” глаз

Для защиты зрения от вредного излучения экрана люди вырастят себе, что-то вроде внутреннего века. Эта пленка будет блокировать избыточную яркость дисплеев устройств.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Насколько эта модель реалистична?

К опасениям экспертов стоит прислушаться, но вряд ли эти прогнозы стоит воспринимать буквально. Хотя бы, потому что людям сложно заглянуть за горизонт событий. А попытка угадать облик будущего с позиций сегодняшнего дня всегда выглядит анекдотичной. Например, на заре развития телефонной связи компании набирали девушек с длинными руками, ростом не ниже 175 сантиметров. Это было необходимо, чтобы телефонистка могла дотянуться до верхних гнезд коммутатора и соединить абонента с нужной линией. Работа считалась перспективной, от желающих не было отбоя. Согласно этой логике, в 3000 году условная Минди должна была обладать гренадерским ростом, а рукой могла, не наклоняясь, почесать пятку. Но этого не могло произойти, потому что технологии изменились. Точно так же отойдут в небытие и современные цифровые технологии. Смартфону недолго быть царем гаджетов.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Что говорят о человеке будущего антропологи?

- Наши предки миллионы лет жили в условиях, когда еды не хватало, и за ней приходилось изрядно побегать на охоте. Поэтому отбор успешнее проходили физически сильные и выносливые люди, организм которых экономично расходовал калории, - рассказал в интервью “Комсомолке” доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский. - А теперь настал звездный час тех, кто способен часами сидеть за компьютером в скрюченном положении. При этом способен поглощать избыточное количество пищи без особого ущерба для здоровья и не страдать от гиподинамии.

Вот как, по мнению Станислава Дробышевского, будет изменяться внешность человека:

- Цвет кожи людей потемнеет в результате распространения межрасовых браков и смешения генофондов.

- На теле не останется волосяного покрова. Шерсть современному человеку для “сугрева” не нужна.

- Сократится количество зубов. Например, отсутствие “зуба мудрости” - третьего моляра, уже сейчас считается вариантом нормы.

- Пищеварительный тракт сократится, потому что наш рацион становится все более питательным и калорийным. С укороченным пищеварительным трактом можно чревоугодничать, не опасаясь обрести габариты борца сумо.

- Следом уменьшится длина позвоночника, поскольку внутренние органы смогут поместится в более короткое туловище. Люди станут меньше ростом.

- Пальцы на ногах - излишняя роскошь. По большому счету они людям не нужны. Жалко разве, что золотой век футбола и балета, останется в далеком прошлом.

Но для этих изменений нужно очень много времени, речь идет о нескольких десятках тысяч лет.