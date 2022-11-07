Мать Реввы год не виделась с ним: «Сыночек говорит, что ему отрицательные эмоции не нужны, и кладет трубку»

Александр Ревва. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Ревва слывет примерным семьянином: он обожает свою жену Анжелику и двоих дочерей. Однако не ко всем членам семьи шоумен относится так тепло. Родная мать артиста Любовь Рачеева пожаловалась, что сын совсем забыл ее. Женщина живет в Сочи, недавно она сильно переболела, и теперь с трудом ходит. Последний раз она виделась с Александром год назад. Да и звонит шоумен маме лишь изредка.

Любовь Николаевна расстроена тем, что звездный сын избегает ее. Ревва не приезжал домой к матери уже лет 18. Когда он прилетает на гастроли в Сочи, то видится с мамой в гостинице или на концертах. Причем инициатива этих встреч принадлежит исключительно матери. Она сама идет к нему в отель и ждет встречи в холле. Последний раз мама и сын виделись на музыкальном конкурсе «Новая волна» в 2021 году.

- Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» - я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку, - рассказала Любовь Рачеева в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Мама шоумена Любовь Рачеева. Фото: кадр видео.

Любовь Николаевна почти не видит своих внучек Алису и Амели. Их она встречает только на концертах сына.

- Я не видела внучек. Я приехала к нему на концерт, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее, - говорит мама шоумена.

За жизнью своего сына Любовь Николаевна следит в основном по соцсетям. Так, летом из его блога она узнала, что сын с семьей уехал отдыхать в Испанию. По словам мамы звезды, Александр с женой Анжеликой никогда не приглашают ее в гости.

- Все как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына, - призналась Любовь Николаевна.

Тем не менее, она говорит, что не обижается ни на сына, ни на его жену. Любовь Николаевна часто ходит в церковь и молится о здоровье Саши и благополучии его семьи.

Александр с женой Анжеликой на конкурсе "Новая волна" в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свои музыкальные способности шоумен унаследовал от матери. В Донецке, где родился Ревва, именем его деда названа улица. Отец Любовь Николаевны был композитором, профессором Донецкой консерватории. Сама Любовь Рачеева - тоже работник культуры, объездила с концертами всю Россию.

Отец Александра ушел из семьи, когда будущему шоумену и его сестре-близняшке Наталье было всего четыре месяца. Дети родились на свет недоношенными, Любовь Николаевна растила их в одиночку, без помощи мужа, не платившего алименты.

- Родила их маленьких, по полтора килограмма, по 40 сантиметров. Еще в больнице думала: «Птенчики, что я вообще с ними делать буду?» В 21 год остаться одной и столько отдать. У меня всегда мысль была, что это моя старость: они вырастут, я их сделаю красивыми, счастливыми, и они мне будут помогать», - говорит мама звезды.

О том, что сын не общается с ним, ранее заявил и отец Александра. Родитель шоумена живет в Донецке, где Ревва не был уже много лет. При этом мама артиста всегда защищала сына и говорила, что Александр просто не простил предательство отца, бросившего их с сестрой в детстве.

Любовь Николаевна горячо защищала шоумена и летом этого года, когда все считали, что Ревва навсегда уехал из страны и решил осесть в Испании. К слову, в России артист живет по украинскому паспорту, российского гражданства у него нет.

- Уверяю, мой сын любит Россию, - говорила Любовь Рачеева летом в интервью «Комсомольской правде». - Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся.