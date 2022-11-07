56-летняя Сальма Хайек пришла на кинопремию в «голом» платье без нижнего белья

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма Хайек стала одной из самых ярких звезд фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala 2022. Голливудская актриса посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе вместе с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Артистка вышла на красную дорожку в сияющем платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышный бюст. Полупрозрачная ткань наряда явственно дала понять, что под ним у актрисы нет нижнего белья.

Сальма дополнила образ длинными перчатками в тон платью и массивными браслетами. Ее муж не мог оторвать глаз от своей прекрасной спутницы. Сальма была и вправду чудо как хороша. Трудно поверить, что мексиканская дива уже отметила 56-летие: она выглядит гораздо моложе своего возраста по паспорту.

Пышное декольте актрисы привлекло всеобщее внимание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карьера Сальмы как никогда на взлете. Сейчас она работает над фильмами «Кот в сапогах: Последнее желание» и «Последний танец Мэджика Майка». В личной жизни звезды тоже все прекрасно. Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.

Сальма Хайек стала одной из самых ярких звезд фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala 2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои годы Сальма смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. Оставаться в форме ей помогают несколько секретов. Например, артистка регулярно делает упражнения. Правда, на полноценные тренировки у нее нет времени. Сальма упражняется, когда чистит зубы или спускается по лестнице.

- У некоторых людей есть привычка заниматься спортом по утрам, а я её не выработала. У меня нет времени на спорт. Я работаю иногда по 20 часов в день, - рассказывала Хайек в одном из интервью.

Зато Сальма очень любит йогу и дайвинг, именно они и помогают ей оставаться в форме.

Что касается питания, то на диетах она не сидит. И не любит уколы красоты.

- Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнёт стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным, - считает звезда.

Актриса с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма не ест мясо каждый день, а также старается употреблять в пищу больше фруктов и овощей. Еще одно секретное средство звезды – это бульон на косточке.

- В нём очень много коллагена, белка и минералов, он полезен для здоровья и помогает сохранить молодость. Благодаря этому я могу не колоть ботокс, которого очень боюсь. Правильные жиры необходимы нашему организму - они восстанавливают структуру кожи, волос, ногтей, - рассказывала Хайек.

Актриса не любит сложные средства для ухода за кожей. Она просто умывается на ночь и наносит тонким слоем свой любимый крем.