ВОЗ: Говорить о конце пандемии COVID-19 рано

Серьезная опасность коронавируса сохраняется. Фото: EAST NEWS

Представитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что вирус COVID-19 даже спустя почти четыре года после своего обнаружения не может считаться сезонным фактором заболеваемости людей. В ВОЗ уверены, что новый коронавирус по-прежнему находится в пандемической фазе. Хотя все чаще звучат мнения, что COVID-19 ослаб и не несёт больше такой угрозы человеческим жизням, как это было в начале пандемии.

- Мы не можем назвать COVID-19 сезонным заболеванием, он ещё находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было. Да, мы не находимся в этой острой восходящей фазе пандемии, но вирус ещё вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идёт,- сообщила Вуйнович.

Она также добавила, что серьезная опасность коронавируса сохраняется, поэтому людям следует проявлять осторожность.

С начала пандемии коронавируса количество заболевших им в мире превысило 632,4 млн человек.