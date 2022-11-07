В Австралии миллионы долларов, выделенные на восстановление лесов, привели к их сокращению

Рост зеленого покрова континента шло и идет вне зависимости от каких-либо указаний или затрат Фото: EAST NEWS

Проведенное в Австралии исследование показало, что миллионы долларов, которые выделялись на программы по восстановлению лесов, привели к сокращению зеленого покрова малонаселенных районов.

Об этом заявили ученые, в число которых входил и бывший руководитель австралийской программы т.н. углеродных кредитов, направленной на сокращение выбросов парниковых газов, профессор экологического права Эндрю Макинтош.

По его словам, выделенные на восстановление лесов средства ушли в пустоту. В лучшем случае, восстановление леса происходило такими же темпами, как и на соседних участках, не облагодетельствованных миллионными вливаниями.

То есть, восстановление все равно произошло бы за то же самое время и теми же самыми темпами. Но значительно дешевле. Вернее – бесплатно.

Специалисты, оценив результаты программы, пришли к выводу: рост зеленого покрова континента шло и идет вне зависимости от каких-либо указаний или затрат и подчиняется одним и тем же закономерностям, обусловленными естественными причинами и атмосферными осадками.