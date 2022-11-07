Спрогнозированы результаты промежуточных выборов в США

Политика США претерпит коренные изменения после выборов? Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах 8 ноября пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов из 100.

Такие, так называемые промежуточные выборы проходят в США каждые два года и во многом определяют исход ближайшей за ними президентской гонки.

Как правило, в составе нижней и верхней палат Конгресса наблюдается примерное равновесие между демократами и республиканцами. Однако в этом году все может кардинально измениться.

На данный момент обе палаты контролируются представителями Демократической партии, что позволяет администрации действующего президента Джо Байдена практически беспрепятственно проводить свою политику.

Вместе с тем, уже в ближайшее время ситуация в высших органах законодательной власти США может поменяться на диаметрально противоположную. Так, авторитетный англоязычный журнал The Economist утверждает, что республиканцы получат большинство в Палате представителей с вероятностью 77%, а в Сенате – с вероятностью 55%. То есть шансы партии Трампа взять верх в обеих палатах Конгресса очень велики.

Значит ли это, что политика США претерпит коренные изменения после выборов? Конечно, нет. Байден был и остается президентом этой страны, соответственно, он и его клика будут делать все от них зависящее, чтобы ничего не поменялось. Но вот, например, выделять помощь той же Украине Белому дому может стать сложнее, поскольку республиканцы, в погоне за будущими голосами могут начать притормаживать. Но это не точно.

И еще одно – вновь избранные конгрессмены займут свои места не сразу после выборов, а лишь 3 января следующего года. Так что «сонный Джо» может кое-что успеть.