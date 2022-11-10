Перспективы для талантов: все по науке

В частности, и потому, что логично и плавно вытекало из Года науки и технологий, каковым был объявлен предыдущий, 2021 год.

Именно во время его последнего мероприятия, Конгресса молодых ученых, эти самые молодые ученые предложили Президенту России Владимиру Путину продлить ставший таким успешным Год науки, например, на десятилетие. Президент обещал подумать.

И вот, спустя недолгое время, в апреле вышел Президентский указ № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». Вместе с Указом сразу был сформирован Координационный комитет, возглавляемый двумя сопредседателями: помощником Президента Российской Федерации Андреем Фурсенко и заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко.

При формировании проекта программы проведения Десятилетия науки и технологий в адрес Координационного комитета от федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, университетов и НИИ, в том числе участников национального проекта "Наука и университеты", всего за полтора месяца поступило около 3 тыс. предложений. Из них были сформированы 18 укрупненных инициатив и проектов. Результаты каждого из них будут представлены на Конгрессе молодых ученых на федеральной территории «Сириус» в декабре этого года, а сам Конгресс по решению Президента будет теперь ежегодным.

Сегодня российская наука по возрастному критерию вышла на одно из первых мест в мире: 44% наших ученых моложе 39 лет. В поддержку такой тенденции направлен целый ряд инициатив Десятилетия. В рамках инициативы «Наука для всей семьи» запланированы и уже проводятся во всех уголках страны научные марафоны Российского общества «Знание», проходящий в различных городах фестиваль «Наука 0+» и так далее. Инициатива «Научно-популярный туризм» позволяет россиянам всех возрастов познакомиться с ведущими российскими научными организациями и мегаустановками: ускорителями, исследовательскими реакторами, телескопами... Инициатива «Научное волонтерство» вовлекает в решение научно-исследовательских задач массу простых людей, которые собирают пробы почвы, воды, наблюдают за развитием флоры и фауны, следят за климатом или экологической ситуацией.

Изучению опыта российской науки и научно-технологического развития страны посвящена инициатива «Работа с опытом». Ее логичным продолжением является, казалось бы, противоположная программа «Проектирование будущего», направленная на работу с прогнозами. Причем в самом широком спектре, начиная с воспитания в детях прогностического мышления и стимулирования научной фантастики (которая во времена СССР привела в науку массу амбициозных молодых людей) и заканчивая подготовкой масштабных прогнозов развития отдельных секторов экономики и научных направлений.

Многие крупные мероприятия не обходятся без сопровождающих его мероприятий-спутников. Будут, а точнее уже есть, они и у Конгресса. Первые два мероприятия-спутника КМУ прошли 21-23 сентября в Камчатском крае и 4-5 октября в Ямало-Ненецком автономном округе.

Итоги работы первых мероприятий-спутников КМУ оказались настолько успешными, что и другие регионы заявили о своем желании провести одно из следующих мероприятий на своей территории. Так, о готовности принять такой спутник уже заявил Красноярский край. В качестве целей для мозгового штурма там указывают разработку технологий для импортозамещения, повышение уровня коммерциализации и внедрения разработок на предприятиях Красноярского края в сфере здравоохранения, АПК, строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, промышленности и торговли, IT, природных ресурсов, гражданской защиты и пожарной безопасности.

Мы будем следить за проведением Конгресса молодых ученых и его мероприятий-спутников и рассказывать вам обо всем интересном, что на них будет происходить.