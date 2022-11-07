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Политика7 ноября 2022 8:16

В Музее Победы покажут личные вещи героев Великой Отечественной войны

Часть композиции «Школьный музей Победы» будет посвящена разведчице Зое Космодемьянской
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Часть композиции «Школьный музей Победы» будет посвящена разведчице Зое Космодемьянской

Часть композиции «Школьный музей Победы» будет посвящена разведчице Зое Космодемьянской

8 ноября в Музее Победы откроется выставка «Рубежи памяти».

«Экспозиция рассказывает о мужестве советских граждан, жителей городов, которые, находясь на переднем крае или в тылу врага, вели оборонительную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, работали на благо фронта, не жалея себя», - сообщают организаторы.

Также четыре школьных музея из Москвы и Рязани представят более 50 раритетов – личных вещей фронтовиков и партизан. Центральная часть экспозиции в зале «Школьный Музей Победы» будет посвящена Зое Космодемьянской и приурочена к годовщине ее подвига.

Напомним, Зою Космодемьянскую гитлеровцы замучили 29 ноября 1941 года.

«Посетители узнают историю партизанки Зои Космодемьянской и ее младшего брата, танкиста Александра, которые оба были удостоены звания Героя Советского Союза. На выставке будут представлены вышитое льняное платье, любимый берет Зои, рисунки, кисти и краски Александра, проявлявшего способности художника, его автопортрет, а также портфели, книги и тетради брата и сестры. Гости также увидят экспонаты, повествующие о трагической судьбе героев: будильник, на циферблате которого рукой матери было навечно установлено 9 часов – время расставания с дочерью перед уходом ее на фронт, и обгорелые погоны и петлицы старшего лейтенанта Александра Космодемьянского», - говорится в анонсе выставки.

Среди личных вещей фронтовиков документы и личные вещи уроженцев Рязанской области: советского разведчика, капитана государственной безопасности, партизана, Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова, гвардии старшего лейтенанта Петра Степановича Ермилова, красноармейца Петра Федоровича Кочнова. Среди экспонатов: партийный билет, фотоснимки, мемуары и письма.

Выставка будет представлена в зале «Школьный Музей Победы» до 17 ноября.

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