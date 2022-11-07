Минобороны демонстрирует мертвую хватку «Аллигаторов»

«В нашем арсенале мастерство и отвага, противник будет разгромлен», - говорит командир вертолета Ка-52 («Аллигатор») по имени Егор. Пилот «Аллигатора» предупреждает, что оборудование вертолета фиксирует места пусков ракет: «Машины все справляются с задачами. Работаем. Бывало, за один вылет отрабатывали один танк, два БТР, уничтожали технику».

«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте. При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ», - прокомментировали кадры боевой работы в Минобороны России.

На видео ударный вертолет захватывает цели и поражает их неуправляемыми ракетами. Результаты удара фиксирует камера объективного контроля.

После атаки пилот «Аллигатора» делает резкий, до перегрузок системы управления, крен вправо, снижение высоты до предельной, не больше двух метров от земли. И на скорости больше 100 километров в час уходит прочь из зоны поражения ПВО противника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На передовой ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, медали «За отвагу», медали «Суворова» и медали Жукова наиболее отличившимся военнослужащим разведывательным подразделений вручил начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Михаил Зусько.

«В строю среди военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО есть призваные на военную службу из запаса в рамках частичной мобилизации. Ранее все они проходили службу в подразделениях специального назначения. Данным военнослужащим, проявившим мужество, героизм и отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе проведения специальной военной операции, были вручены боевые государственные награды», - подчеркнули в Минобороны России.

Разведчики беспрерывно наблюдают за противником в засадах, с помощью спутников, беспилотников, ловушек и оптических прицелов различного назначения.

Им важно первыми заметить передвижение врага, скорректировать огонь артиллерии, чтобы не дать националистам развернуться в боевые порядки для наступления. С этими задачами наши разведчики справляются отлично.