«Фермерские островки»: почему не стоит бояться соседства с сетевыми магазинами?

Фото предоставлено администрацией муниципального образования Славянский район

В России продолжают открываться «Фермерские островки». Один из них – в городе Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Оператором магазина выступила предпринимательница Евгения Косова, которая сообщила о своем пути в бизнесе и почему решение открыть «Фермерский островок» далось ей непросто.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛА

Предпринимательский опыт именно в торговле у Евгении Косовой уже был, пусть и не всегда позитивный. Предпринимательница с улыбкой вспоминает о деревянных счетах, которые ей достались «по наследству» от бывшей владелицы магазина после его покупки. Бизнес не складывался. Время шло, а в магазине все оставалось по-старому: тот же интерьер, то же старое оборудование, те же деревянные счеты.

Закрыть этот торговый проект Евгения Косова решила, когда окончательно поняла, что топчется на месте. Денег на развитие не было, делать резкие шаги мешали накопившиеся страхи, знаний для качественного рывка не хватало. Совсем тяжело стало, когда пришли сетевые магазины. Конкурировать с современными торговыми точками с большим ассортиментом очень тяжело.

Тогда предпринимательница продала свой бизнес: помещение, торговое оборудование, кассы – абсолютно все. Оставшись фактически без работы, но с кучей свободного времени, она начала искать, куда направить энергию и в чем реализовать предпринимательскую жилку. Так на ее земельном участке появились первые овощи на продажу: картофель и свекла.

Фото предоставлено администрацией муниципального образования Славянский район

КТО ПРОВЕДЕТ ЗА РУКУ?

В поисках рынка сбыта своей продукции Евгения Косова зашла на МСП.РФ. Ее внимание привлек сервис «Производственная кооперация и сбыт». Взгляд предпринимательницы также зацепился за проект «Фермерский островок». Она решила начать продавать через него свои овощи и подала заявку на участие в открытии новой торговой точки в качестве поставщика. Неожиданно в ответе вместо поставщика ей предложили стать оператором нового магазина. Поначалу, призналась она, многое было в новинку, сложно и непонятно.

«Сотрудники Корпорации МСП буквально водили меня за руку, - вспоминает Евгения Косова. - Вместе искали подходящее помещение, именно к нему у меня были повышенные требования, связали с потенциальными поставщиками сельхозпродукции региона, помогали провести переговоры с местной администрацией. Очень помогает обучение на МСП.РФ. Здесь очень крутые спикеры, семинары, мастер-классы всегда очень актуальные и полезные».

По ее словам, одним главных страхов на старте было соседство с крупным сетевым магазином: казалось, что такая конкуренция не даст «Фермерскому островку» даже поднять головы. Однако специалисты Корпорации МСП и опыт уже действующих торговых точек убедили: такая локация лишь помогает взаимовыгодно привлекать трафик.

Несмотря на то, что «Фермерский островок» в Славянске-на-Кубани только-только открылся, Евгения Косова полна планов по масштабированию. Она уже раздумывает над открытием второго «Фермерского островка» в регионе. Параллельно предпринимательница развивает еще одно направление взаимодействия с Корпорацией МСП. При ее содействии на завершающей стадии находится сделка с крупной международной сетью магазинов на поставку картофеля.