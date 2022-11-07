Правительство России отобрало 216 проектов по импортозамещению зарубежного софта

Российские компании готовы инвестировать в создание отечественных ИТ-решений 155 млрд рублей Фото: Shutterstock

Российские центры компетенций, которые должны заниматься разработкой отечественного программного обеспечения (ПО), уже представили 335 проектов по созданию своего софта. Из них отобрано и утверждено 216 проектов для импортозамещения ПО в металлургии, машиностроении, электроэнергетике и других отраслях. На реализацию большей части этих проектов будут выделяться гранты от государства. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Премьер напомнил, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить технологическую безопасность страны и перейти с зарубежного программного обеспечения на российское.

- Не всегда требуется создавать программное обеспечение с нуля. Во многих случаях уже есть практически готовые аналоги. Их необходимо грамотно донастроить под нужды компаний, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что российское ПО должно как можно быстрее выходить на рынок, отвечать запросам бизнеса и быть ориентированным на экспорт.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, российские компании готовы инвестировать в создание отечественных ИТ-решений больше 155 млрд. руб. Чернышенко напомнил, что только в прошлом году покупка лицензий на зарубежное ПО обошлось нашему бизнес в 200 млрд.руб. Теперь, как считает Чернышенко, высвободившиеся деньги можно будет направить на создание российских IT-решений.

- Наши российские ИТ-компании будет вовлечены в работу и получат, наверное, самый большой в мире заказ на выполнение этой большой работы, - сказал Чернышенко.

Он пообещал, что первые результаты будут уже в следующем году.

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В России появятся 8 экологических промышленных парков

В ближайшие 3 года в России появятся 8 экологических промышленных парков. На их территории будут перерабатывать пластик, шины, химические и другие отходы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Из казны на создание парков выделят более 900 млн.руб. Такие парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Как отметил Михаил Мишустин, это позволит не только снизить нагрузку на экологию, но и создать новые рабочие места, а также привлечь инвестиции в регионы.