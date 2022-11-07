Минобороны сообщило об 11 американских снарядах, что сбиты за сутки над Херсонской областью и Донецком

С сотнями украинских националистов уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей.

За минувшие сутки киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ с территории населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области выпущено 7 крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена», - сообщает Минобороны России, информируя население региона о том, что «радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции остается в норме».

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков перечислил потери украинских националистов за сутки: на Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики, где потерял до 100 военнослужащих и наемников, на Красно-Лиманском потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, на Николаево-Криворожском уничтожено более 110 участников вооруженных формирований киевского режима.

С сотнями украинских националистов уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей.

Силами ПВО, авиации, ракетными войсками и артиллерией также сожжены: 6 беспилотников, вертолет Ми-8, 14 реактивных снарядов над Херсонской областью и Донецком, 2 склада с вооружением и хранилище с топливом в тылу врага, самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, 7 пунктов управления, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

331 - самолет.

170 - вертолетов.

2458 - беспилотных летательных аппаратов.

387 - зенитных ракетных комплексов.

6421 - танк и другие боевые бронированные машины.

884 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3562 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7109 - единиц специальной военной автомобильной техники.