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Умные вещи7 ноября 2022 11:35

ВКонтакте запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

Чтобы попасть в программу, спорт не должен входить в число самых популярных, при этом ему необходимо быть интересным для просмотра и обладать виральным потенциалом
Прошедшим отбор спортивным направлениям ВКонтакте поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию

Прошедшим отбор спортивным направлениям ВКонтакте поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию

ВКонтакте расширяет программу поддержки набирающих популярность видов спорта, которая стартовала в прошлом году. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, проведение совместных турниров и дополнительные консультации по работе в социальных сетях. Чтобы попасть в программу, спорт не должен входить в число самых популярных, при этом ему необходимо быть интересным для просмотра и обладать виральным потенциалом.

Прошедшим отбор спортивным направлениям ВКонтакте поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию. Чтобы принять участие в отборе, достаточно заполнить анкету в сообществе «Новый спорт ВКонтакте» и приложить краткую презентацию о спорте. Отбор будет проводить спортивная редакция ВКонтакте вместе с профессиональными спортсменами и блогерами. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и проводят регулярные соревнования в крупных городах. В приоритете заявки от спортивных ассоциаций и федераций, которые планируют провести крупные турниры до конца 2022 года.

ВКонтакте запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

ВКонтакте запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

Специально для проекта ВКонтакте создала единый хаб нишевых видов спорта — сообщество «Новый спорт ВКонтакте». Оно будет агрегировать весь контент о малых видах спорта: интересные факты, новости, расписание соревнований, хайлайты и репортажи с турниров, интервью с игроками и многое другое. А самые интересные турниры ВКонтакте покажет в прямом эфире.

В сообществе представители спортивных ассоциаций смогут найти полезные материалы для развития на площадке, обмениваться опытом и получать эксклюзивные новости и предложения в закрытом чате с командой соцсети. Организаторы узнают, как с помощью различных продуктов ВКонтакте создавать цепляющий спортивный контент, развиваться в соцсети и завоёвывать новую аудиторию. А в будущем к продвижению самых интересных видов смогут присоединиться популярные инфлюенсеры.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте: «Первые эксперименты с нишевыми видами спорта мы начали этой весной, когда стали точечно поддерживать некоторые набирающие популярность направления, например, кикер и сквош. Фичеринг трансляций турниров позволил нарастить зрительскую аудиторию в 5 раз. Мы поняли, что у малых видов спорта есть большой потенциал для создания захватывающего контента, а у нас — возможности вывести его на самую широкую аудиторию рунета. Поэтому мы решили расширить объём поддержки, чтобы обеспечить комплексный подход в продвижении каждого вида спорта, не ограничиваясь готовым контентом. Спортивная аудитория требует новых форматов и новой подачи контента, современные пользователи заточены на быстрое потребление, личное общение со спортсменами, интерактивные механики. Видим нишевый спорт своеобразным полем для эксперимента, который может задать новые тренды в показе спортивных соревнований».

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