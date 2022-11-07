Прошедшим отбор спортивным направлениям ВКонтакте поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию

ВКонтакте расширяет программу поддержки набирающих популярность видов спорта, которая стартовала в прошлом году. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, проведение совместных турниров и дополнительные консультации по работе в социальных сетях. Чтобы попасть в программу, спорт не должен входить в число самых популярных, при этом ему необходимо быть интересным для просмотра и обладать виральным потенциалом.

Прошедшим отбор спортивным направлениям ВКонтакте поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию. Чтобы принять участие в отборе, достаточно заполнить анкету в сообществе «Новый спорт ВКонтакте» и приложить краткую презентацию о спорте. Отбор будет проводить спортивная редакция ВКонтакте вместе с профессиональными спортсменами и блогерами. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и проводят регулярные соревнования в крупных городах. В приоритете заявки от спортивных ассоциаций и федераций, которые планируют провести крупные турниры до конца 2022 года.

ВКонтакте запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

Специально для проекта ВКонтакте создала единый хаб нишевых видов спорта — сообщество «Новый спорт ВКонтакте». Оно будет агрегировать весь контент о малых видах спорта: интересные факты, новости, расписание соревнований, хайлайты и репортажи с турниров, интервью с игроками и многое другое. А самые интересные турниры ВКонтакте покажет в прямом эфире.

В сообществе представители спортивных ассоциаций смогут найти полезные материалы для развития на площадке, обмениваться опытом и получать эксклюзивные новости и предложения в закрытом чате с командой соцсети. Организаторы узнают, как с помощью различных продуктов ВКонтакте создавать цепляющий спортивный контент, развиваться в соцсети и завоёвывать новую аудиторию. А в будущем к продвижению самых интересных видов смогут присоединиться популярные инфлюенсеры.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте: «Первые эксперименты с нишевыми видами спорта мы начали этой весной, когда стали точечно поддерживать некоторые набирающие популярность направления, например, кикер и сквош. Фичеринг трансляций турниров позволил нарастить зрительскую аудиторию в 5 раз. Мы поняли, что у малых видов спорта есть большой потенциал для создания захватывающего контента, а у нас — возможности вывести его на самую широкую аудиторию рунета. Поэтому мы решили расширить объём поддержки, чтобы обеспечить комплексный подход в продвижении каждого вида спорта, не ограничиваясь готовым контентом. Спортивная аудитория требует новых форматов и новой подачи контента, современные пользователи заточены на быстрое потребление, личное общение со спортсменами, интерактивные механики. Видим нишевый спорт своеобразным полем для эксперимента, который может задать новые тренды в показе спортивных соревнований».