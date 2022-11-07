В Одессе вместо «убить дракона», решили кормить его горожанами

Горсовет Одессы по вопросу о демонтаже памятника еще не собирался и никаких решений не выносил Фото: EAST NEWS

Памятник основателям Одессы, а именно так правильно называть композицию на Екатерининской площади, которую считают монументом Екатерине Второй, уже обнесли высоким забором, наглухо перекрывшим композицию. Саму статую Екатерины, при этом, упаковали еще в черный целлофан. Городские власти объявили, что все это делается для предстоящего демонтажа памятника, и попросили одесситов потерпеть такие вот временные неудобства.

При этом, горсовет Одессы по вопросу о демонтаже памятника еще не собирался и никаких решений не выносил. Но мэр Одессы Геннадий Труханов уже объявил о грядущем демонтаже, обосновывая это мнением большинства одесситов, и в итогах голосования горсовета никто не сомневается.

Большинство… Так назвали менее четырех тысяч человек, проголосовавших на ресурсе "Социально активный гражданин" за снос памятника. Это из более миллиона жителей "жемчужины у моря". А сейчас, может и гораздо более миллиона. А где же остальные, для которых эта композиция была предметом гордости? Где те, кто с этой гордостью рассказывали, как в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь, с памятников в ее центре, "была признана лучшей в Европе". Наверное, они проводят демонстрации и протестуют. Молча и в душе. В глубине души. Так глубоко, что даже не видно.

Как восклицал Бургомистр в фильме "Убить дракона": "Это – не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!" Правда, до рояля в кустах: "Да любого спросите! Где любой?... Вот он!" – так и не дошло.

Там ведь стоят фигуры не только российской императрицы, подписавшей рескрипт об основании Одессы, но и первого архитектора Одессы брабантского дворянина Франца де Волан, испанского дворянина и одного из основателей города Хосе де Рибаса, графа Платона Зубова и, конечно, Светлейшего князя Потемкина, чью роль в появлении Одессы на карте мира, равно как и в присоединении к России Крыма и Новороссии невозможно умалить при всем желании.

Сейчас памятник задрапировали, как после Февральской революции 1917-го, а вскоре его и снесут, как это уже делали большевики в 1920, после победы в Одессе Советской власти. И сейчас укронацисты, снося монумент и отрицая все советское, лишь повторяют на самом деле то, что делали большевики.

В 2007-м после долгих споров, несмотря на дикое противодействие со стороны украинских националистов, одесситы его восстановили. Тогда они были смелее, имели свое мнение. А сейчас то ли поникли под гнетом понаехавших с Западной Украины рагулей, то ли сами превратились в оных. И потому они будут согласны и на демонтаж Потемкинской лестницы, и Воронцовского маяка, и Приморского бульвара и памятника дюку де Ришелье. Как было сказано все в той же ленте, "смелые люди, но всего боятся".

И теперь тому же Труханову, как все тому же бургомистру впору слезу пустить: "Люди благодарны очень. Прямо всей душой".

Какой-то позор. Правда, все закономерно для украинцев. Это не их город, не их история, не их герои. Ну а нам не привыкать. Придет время, вернем историю, вернем и памятники Славы Российской. И этот – в первую очередь.