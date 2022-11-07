Солнце улыбнулось и послало на Землю Северное сияние: как и где его увидеть

Сфотографироваться на фоне сияния можно, подсветив фигуру фонариком
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
Магнитная активность Солнца, бури на нашем светиле в этом году случаются часто: наша звезда проходит максимум активности. И так — до 2025 года. Недавно астрономы, а с ними и весь мир, любовались коронарными дырами на ближайшей к Земле звезде: они сложились как будто в улыбку. Другое следствие высокой активности — полярные сияния, свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Корреспондент KP.RU поехал в Заполярье, чтобы лично полюбоваться на них, развеять несколько мифов и поделиться лайфхаками по наблюдениям.
В мифах народов севера Полярное сияние - это копья богов
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
Оно образуется при столкновении активных частиц, электронов и протонов, посланных Солнцем, с атмосферой Земли. Атомы нейтральных газов земной атмосферы – кислорода и азота – приходят от атаки солнечного ветра в возбуждение и начинают светиться. Так из столкновения рождается красота.
Если бы на Земле не было атмосферы и магнитного поля, то солнечная радиация упала бы прямо на нас, и нам бы точно не поздоровилось.
На Юпитере сияния тоже бывают, как и на других планетах-гигантах с сильным магнитным полем и мощной атмосферой. Сияния на других планетах открыли недавно с космических аппаратов. На Земле самым частым цветом сияния оказывается зеленый: солнечный ветер сталкивается с кислородом, и он светится именно так. А еще — оттенки розового и фиолетового, если электроны встречают азот.
В Северном сиянии можно разглядеть и дыхание дракона, и сани Санта Клауса
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
Сияние бывает не только в мороз: просто при высоком атмосферном давлении небо чистое, без облаков, и сияние увидеть проще. Поскольку сейчас солнечная активность высокая, то наблюдать сияние можно не только за Полярным кругом в Мурманске и области, на Кольском полуострове, Териберке и Хибинах, а, например, на Урале, в Республике Коми, в Якутии. Важно, чтобы вокруг охотника за сиянием не было фонарей и подстветки, то есть, в больших и ярких городах увидеть сияние непросто, да и внимательным стоит быть, поскольку невооруженным глазом сияние воспринимается намного более тусклым, чем его может показать камера, накопив свет на долгой выдержке. И важно сориентироваться точно на Север – найти созвездие Большой Медведицы, это повысит шансы на встречу с сиянием.
Игра возбужденных частиц в атмосфере дает причудливое свечение
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
Современный смартфон вполне подходит для съемки полярного сияния, однако, поскольку выдержка нужна длительная, то его стоит зафиксировать на штативе или любой неподвижной поверхности. А чтобы сфотографироваться на фоне сияния, используйте штатив, таймер и компаньона, который мог бы в процессе съемки подсветить вашу фигуру и лицо фонариком на пару секунд.
Северное сияние в окрестностях Мурманска
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
Пока активность Солнца высока, сияние расцветает причудливыми фигурами и цветами, и наблюдать за этим — это прекрасный способ расслабиться, избавиться от стресса, почувствовать сопричастность природе, чему-то большему, чем мы сами.
В древности люди наделяли полярное сияние мифическим смыслом. Так в сказках об Иване-Царевиче можно встретить историю о том, что на Севере герою приходится сталкиваться с дыханием дракона и при этом царевич не сгорает, и о реках огненных от неба до земли.
У норвежцев и финнов полярное сияние традиционно воспринималось как граница между миром живых и мертвых. В древней норвежской мифологии есть мост Бифрост — горящая дрожащая арка, пересекающая небо, по которой боги могли спускаться с неба на землю.
Северное сияние всегда в движении и образует причудливые фигуры
Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА
В некоторых северных преданиях лучи полярных сияний – это огни от доспехов Валькирии девы-воительницы, которая реет на крылатом коне над полем битвы и забирает души погибших храбрых воинов на небо.
Древние викинги считали Полярное сияние ликом бога Одина, посылающего благословение, и даже могли разглядеть в причудливых огнях его длинную бороду, меч и развевающийся плащ.
В саамской легенде сияние – это проделки полярной лисы, которая играет на сопках и взметает своим пушистым хвостом волшебные снежные искры, поэтому финны называют Северное сияние «revontulet» или «лисьи огни». А вот среди эскимосов распространен миф о том, что сияние можно вызвать свистом, а погасить – хлопком в ладоши.