Солнце улыбнулось и послало на Землю Северное сияние: как и где его увидеть

Сфотографироваться на фоне сияния можно, подсветив фигуру фонариком Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Магнитная активность Солнца, бури на нашем светиле в этом году случаются часто: наша звезда проходит максимум активности. И так — до 2025 года. Недавно астрономы, а с ними и весь мир, любовались коронарными дырами на ближайшей к Земле звезде: они сложились как будто в улыбку. Другое следствие высокой активности — полярные сияния, свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Корреспондент KP.RU поехал в Заполярье, чтобы лично полюбоваться на них, развеять несколько мифов и поделиться лайфхаками по наблюдениям.

В мифах народов севера Полярное сияние - это копья богов Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Как рождается полярное сияние?

Оно образуется при столкновении активных частиц, электронов и протонов, посланных Солнцем, с атмосферой Земли. Атомы нейтральных газов земной атмосферы – кислорода и азота – приходят от атаки солнечного ветра в возбуждение и начинают светиться. Так из столкновения рождается красота.

Если бы на Земле не было атмосферы и магнитного поля, то солнечная радиация упала бы прямо на нас, и нам бы точно не поздоровилось.

На Юпитере сияния тоже бывают, как и на других планетах-гигантах с сильным магнитным полем и мощной атмосферой. Сияния на других планетах открыли недавно с космических аппаратов. На Земле самым частым цветом сияния оказывается зеленый: солнечный ветер сталкивается с кислородом, и он светится именно так. А еще — оттенки розового и фиолетового, если электроны встречают азот.

В Северном сиянии можно разглядеть и дыхание дракона, и сани Санта Клауса Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Правда ли, что для полярного сияния нужен холод?

Сияние бывает не только в мороз: просто при высоком атмосферном давлении небо чистое, без облаков, и сияние увидеть проще. Поскольку сейчас солнечная активность высокая, то наблюдать сияние можно не только за Полярным кругом в Мурманске и области, на Кольском полуострове, Териберке и Хибинах, а, например, на Урале, в Республике Коми, в Якутии. Важно, чтобы вокруг охотника за сиянием не было фонарей и подстветки, то есть, в больших и ярких городах увидеть сияние непросто, да и внимательным стоит быть, поскольку невооруженным глазом сияние воспринимается намного более тусклым, чем его может показать камера, накопив свет на долгой выдержке. И важно сориентироваться точно на Север – найти созвездие Большой Медведицы, это повысит шансы на встречу с сиянием.

Игра возбужденных частиц в атмосфере дает причудливое свечение Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Можно ли сфотографировать сияние на смартфон?

Современный смартфон вполне подходит для съемки полярного сияния, однако, поскольку выдержка нужна длительная, то его стоит зафиксировать на штативе или любой неподвижной поверхности. А чтобы сфотографироваться на фоне сияния, используйте штатив, таймер и компаньона, который мог бы в процессе съемки подсветить вашу фигуру и лицо фонариком на пару секунд.

Северное сияние в окрестностях Мурманска Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

Почему люди охотятся за полярным сиянием?

Пока активность Солнца высока, сияние расцветает причудливыми фигурами и цветами, и наблюдать за этим — это прекрасный способ расслабиться, избавиться от стресса, почувствовать сопричастность природе, чему-то большему, чем мы сами.

В древности люди наделяли полярное сияние мифическим смыслом. Так в сказках об Иване-Царевиче можно встретить историю о том, что на Севере герою приходится сталкиваться с дыханием дракона и при этом царевич не сгорает, и о реках огненных от неба до земли.

У норвежцев и финнов полярное сияние традиционно воспринималось как граница между миром живых и мертвых. В древней норвежской мифологии есть мост Бифрост — горящая дрожащая арка, пересекающая небо, по которой боги могли спускаться с неба на землю.

Северное сияние всегда в движении и образует причудливые фигуры Фото: Оксана НАРАЛЕНКОВА

В некоторых северных преданиях лучи полярных сияний – это огни от доспехов Валькирии девы-воительницы, которая реет на крылатом коне над полем битвы и забирает души погибших храбрых воинов на небо.

Древние викинги считали Полярное сияние ликом бога Одина, посылающего благословение, и даже могли разглядеть в причудливых огнях его длинную бороду, меч и развевающийся плащ.

В саамской легенде сияние – это проделки полярной лисы, которая играет на сопках и взметает своим пушистым хвостом волшебные снежные искры, поэтому финны называют Северное сияние «revontulet» или «лисьи огни». А вот среди эскимосов распространен миф о том, что сияние можно вызвать свистом, а погасить – хлопком в ладоши.