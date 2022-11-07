Второе вторжение в Европу: как будет выживать Старый Свет

Мигранты из Африки осваивают новый маршрут, прибывая в Великобританию на лодках из Франции Фото: REUTERS

Американские СМИ не упускают случая пнуть Европу, где после прекращения поставок российского газа дела идут куда хуже, чем в энергоизбыточных США. Влиятельнейшее издание Wall Street Journal предупреждает о новом миграционном кризисе в Старом свете.

«Мигранты из Африки осваивают новый маршрут, прибывая в Великобританию на лодках из Франции через пролив Ла-Манш», — сообщает газета. По официальным данным, десант из таких «новых европейцев» но Британские острова за первые 10 месяцев сего года составил порядка сорока тысяч человек. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2021, и почти в четыре раза больше, чем в 2020.

Вместе с африканцами «маршрутом Вильгельма Завоевателя» (покорившего таким же путём Англию почти тысячу лет назад) пользуются и албанцы. Что неудивительно: их страна — одна из беднейших в Европе. И это не считая украинских беженцев, прибывающих в Альбион более легальными путями.

Глава МВД Британии Суэлла Браверман называет поток мигрантов настоящим «вторжением на наше южное побережье», подчёркивая, что «система приёма беженцев не выдерживает нагрузку».

Предыдущее правительство Бориса Джонсона пыталось сражаться с кризисом радикальными мерами, предлагая отправлять мигрантов в «лагеря передержки» в Раунде, где они сидели бы по многому месяцев, пока Лондон дистанционно рассматривает их просьбы об убежище. Так сказать, они в дверь — а мы их в окно. Из-за протеста правозащитников «гениальный» план не был принят, но и кризис никуда не делся.

Другой болезненный вопрос — а каким же образом мигранты добираются до южного (французского) берега Ла-Манша перед финальным рывком в Соединённое Королевство. С одной стороны, им помогают многочисленные НКО ультралиберального толка. С другой стороны, власти Франции никак не препятствуют новому переселению народов — в нехитрой логике: «они всё равно тут транзитом в Британию — на так пусть и едут, куда хотят». Излишне говорить, что это обостряет и так непростые отношения между бывшими соседками по ЕС.

С чем-то подобным Европа уже сталкивалась — в 2015-16 году, вследствие развязанной американцами войны на Ближнем Востоке, в Старый Свет хлынуло, по самой нижней оценке, 1,3 млн человек. Тех «гостей» разместили с большими трудностями, они не отличались почтением к «европейским ценностям», превратившись в серьёзную социальную проблему, и в Бундестаг на антимигрантской риторике неожиданно прошло правоконсервативное движение «Альтернатива для Германии».

А в другой ключевой стране, Италии, с такой же антимигрантской повесткой сейчас пришла к власти коалиция правых партий. И начала закручивать гайки на прежде открытых границах. Так, на днях чиновники блокировали в одном из южноитальянских портов корабль с издевательским названием «Гуманность-1» — более чем сотне африканских беженцев на борту запретили сходить на берег.

Тут можно вновь задать деликатный вопрос «откуда деньги» — ведь у голодающих «новых европейцев» точно нет средств, чтобы зафрахтовать судно и перебраться через Средиземное море. Что же, «эмигрантский банкет» оплачивает немецкая организация под названием SOS Humanity. За 2020 год её бюджет составил порядка 2 млн евро — в основном, как нам говорят, «из пожертвований социально ответственных граждан». Вероятно, таких, как небезызвестный миллиардер Джордж Сорос, чьи фонды вполне открыто финансируют деятельность подобных НКО.

Впрочем, шесть-семь лет назад, когда проблемы с беженцами только начинались, Запад был на пике мощи и мог себе позволить непрофильные расходы. Тогда как за один последний год инфляция в среднем по ЕС удвоилась, превысив психологический порог в 10% (для сравнения, в 2016-м таковая была почти в десять раз меньше). Так что центробежные тенденции в некогда стабильном Евросоюзе продолжатся — в кризис многие страны, наподобие «изоляционисток» Венгрии и Италии, будут пытаться выживать по-своему, забыв про «общеевропейскую солидарность».