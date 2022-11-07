Зюганов назвал Грету Тунберг изобретением капиталистов для очернения идей Маркса и Ленина

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотя нынче в календаре государственных праздников день Великой октябрьской социалистической революции 1917 года не значится, российские коммунисты по-прежнему широко отмечают эту выдающуюся дату в истории нашего Отечества.

И главным призывом к трудящимся в этот день звучит лозунг «Вперед, к Победе!».

- Мы впервые после 1944-го отмечаем 7 ноября в чрезвычайных условиях большой войны,- пояснил Генеральный секретарь КПРФ Геннадий Зюганов. - Эта война объявлена не только нашей стране, народу, а в целом всей цивилизации.

Если фашисты в 1941-м вторглись в нашу страну, желая просто убить, растоптать и уничтожить (наш народ), то эти (неофашисты) поставили задачу ликвидировать русский мир как таковой. Язык, культуру. Отменили все: запретили Чехова, запретили Чайковского. Сейчас в Одессе на Украине пытаются снести памятник российской императрице Екатерине. (Напомним, именно по указу императрицы основан город Одесса – А.Г.)

Эта нацистско-фашистская свора, по сути дела, пошла ва-банк, прекрасно понимая, что спасение их сгнившего капитализма и глобализма только в одном: захватить главные ресурсы нашей страны. У нас же (сосредоточена) огромная часть мировых энергетических, лесных, водных запасов.

- Каковы самые главные задачи нашего общества сейчас, на ваш взгляд?

- Первая – максимальная мобилизация и понимание того, что происходит.

К сожалению, далеко не до всех дошло, что пришли за его душой, его жизнью и будущим его детей.

Второе – надо все сделать, чтобы сплотить общество. Но для этого в обществе должна быть элементарная справедливость. А она реализуется в отношении к детям, женщинам, старикам.

И третье – чтобы побеждать, надо обеспечить технологический прорыв, великолепные знания, науку, образование.

Во время Великой Отечественной войны уже фашисты под Москвой стояли, а мы тратили на образование в два раза больше, чем сегодня тратим, не говоря уже о науке. Вот хотел бы пожелать людям осознать, что сегодня чрезвычайная ситуация, что требуется максимальная мобилизация, сплоченность и понимание.

- То есть то, чего в избытке было в СССР в годы Великой Отечественной.

- Многие забыли, что в этом году исполняется сто лет с времени образованию Советского союза. А образование СССР было гениальным прорывом. Создалась страна, где труд правил, а не капитал. Где дружба народов и гуманизм были главным смыслом и государства, и человека, а не нажива и унижение близкого.

Так вот, девальвация этих понятий и принципов - это последствия системного кризиса капитализма. Который и нас бьет больно.

Вот я сейчас слушаю, как наши политологи с такой охотой рассказывают, как там американцам тяжело живется, как немцы бедные обнищали, как французы замерзают. Но кризис-то общий, системный. А мы встроены в эту систему в качестве придатка, жалкого, компрадорского. В условиях системного кризиса что происходит? Здоровые, сильные, хищные акулы, аллигаторы будут жрать мелких. И тебя сожрут, если ты будешь по-прежнему руководствоваться установками Ельцина, Чубайса, Гайдара...

Поэтому надо понимать, что спасение в социализации жизни, в справедливости. А для этого нужно формировать и соответствующий бюджет. У страны есть силы и возможности для обновления и укрепления государства и общества.

- В эти дни мы вспоминаем и исторический военный парад 1941 года, когда бойцы уходили в окопы на защиту столицы от немецких захватчиков прямо с Красной площади.

- Сегодня надо всем вспомнить, а почему мы победили в той войне. Чем она отличалась от предыдущих, которые Россия проиграла. Мы же до 1917 года три войны подряд продули. Крымскую – с потерей права иметь флот в Севастополе. Русско-японскую – с потерей половины Сахалина, Курильских островов. И в Первую мировую влезли, за чужие деньги банкиров Лондона, Парижа, Нью-Йорка. И спалили империю.

А в Великую Отечественную народ сумел сплотиться. И победил. Людей вели к победе идеи равенства и социальной справедливости.

- Беда для западных элит пришла, откуда не ждали: Грета Тунберг, шведская защитница экологии, призвала «к свержению всей капиталистической системы», поскольку она несет «колониализм, империализм, угнетение и геноцид».

- Грета Тунберг – это тоже изобретение того же грязного капитализма. Она не Маркса с Лениным цитирует, не опыт Китая потрясающий берет. Девочке, у которой, думаю, некие психологические проблемы, вкладывают правильные идеи, чтобы максимально их опошлить.

- Ей уже 19 лет. Может, ее в комсомол принять?

- Нет, Грету принимать не будем. По устоявшейся традиции 7 ноября мы всегда возлагаем цветы на Красной площади, проводим митинг в центре Москвы. Отмечаем и празднуем великую советскую эпоху, всех героев вспоминаем. И будем с них брать пример.

- Геннадий Андреевич, у вас дома есть буденовка, красные банты. Вы что в этот день надеваете?

- Красный бант. Красную куртку. Буденовку чуть попозже…

- Спасибо, товарищ генеральный секретарь. Ура!